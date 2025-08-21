タレントの秋元真夏さんが自身のインスタグラムを更新。32歳の誕生日を迎えたことを報告し、現在の思いを綴りました。

【写真を見る】【 秋元真夏 】 32歳バースデーに本音「年々、面倒くさい性格してるなぁと実感する」赤裸々な自己分析とファンへの感謝





秋元さんは白いノースリーブの服を着た写真とともに「32歳になりました」と報告。オレンジ色の花を頭に飾ったり、手に持ったりした複数の写真を投稿しています。

秋元さんは31歳の1年を振り返り、「ここ最近では特に濃く長い1年で幸せだなぁと思うことも口に出すことも多かったような気がします」と述べています。







また、「人見知りのせいで相変わらず友達は増えませんが 大好きな先輩方が増えた年でもありました」と周囲との関係について触れ、ユーモアを交えて「ちょうどさっきも吉村さんにお友達になってくださいと言ったら断られたところです。笑 おかげで強く逞しい32歳になれそうです！」と明かしました。

秋元さんは、「年々、面倒くさい性格してるなぁと実感するし周りの方にたくさん頼ってしまいますが、毎日を楽しみながら感謝をしながら過ごしたいと思います」と今後の抱負を語りました。







最後にファンへの感謝も忘れず、「応援してくれてるファンのみなさんもいつもいっぱいの愛をありがとうー だいすきです！」とメッセージを送り、ハッシュタグとして「#32ちゃい」「#ズッキュン」を添えて投稿を締めくくりました。

この投稿に、「Happy Birthday 益々綺麗になってね」「健康に気をつけて、素敵な１年にして下さいね」「31歳より32ちゃいの方がより濃厚な一年になります様に！」「お誕生日おめでとう 素敵な32歳になりますように」などの声が寄せられています。

【担当：芸能情報ステーション】