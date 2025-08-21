佐藤菜乃花（さとう・なのか）気象予報士のお天気情報です。福岡と佐賀の21日の天気をお伝えします。



「寝るときにエアコンは？」

皆さんは夜、寝るときにエアコンをつけていますか。ウェザーニュースの実施したアンケートによりますと、およそ6割の人が一晩中つけていると答えました。実は寝ている間も、エアコンはつけっぱなしが良いとされています。睡眠環境プランナーの三橋美穂さんによりますと、布団の中の快眠温度は33℃で、快眠湿度は50パーセントです。エアコンの設定温度は、タオルケットをかけて寝る場合は27～28℃、掛け布団なら25～26℃がおすすめだということです。



「天気図」

東シナ海上には熱帯低気圧が発生しています。この影響で、21日は天気が下り坂です。午後は雨が降るところもあるでしょう。



「天気の予想」

午前中はよく晴れますが、昼過ぎから夕方にかけては雲が増えるでしょう。マークにないところも雨が降る可能性があります。夜にはまた、安定して晴れるでしょう。



「洗濯はどうなのか？」

午前中は日差しが届き、洗濯物もよく乾きます。午後になると雲が増えてきますので、取り込むようにしましょう。



「気温はどうなのか？」

最高気温は20日と同じくらいのところが多いでしょう。久留米市で36℃、福岡市、飯塚市、大牟田市、佐賀市で35℃と、猛暑日が予想されています。熱中症にご注意ください。



「なのか間予報」

☆なのかポイント☆

土曜日は晴れマークですが、これから雨マークに変わる可能性があります。来週週明けはすっきりしない天気ですが気温は高く、蒸し暑い日が続きそうです。