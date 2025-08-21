　UEFAチャンピオンズリーグ(欧州CL)のプレーオフ第1戦2日目が20日に各地で行われた。

　セルティックはホームでカイラトと対戦し、スコアレスドロー。日本人ではMF旗手怜央とFW前田大然が先発フル出場し、ベンチスタートのFW山田新は後半32分から途中出場した。

　また、バーゼルとコペンハーゲンは1-1、フェネルバフチェとベンフィカは0-0の引き分け。ボデ・グリムトは本拠地でシュトゥルム・グラーツを5-0で撃破した。

　今プレーオフでは勝者7チームがリーグフェーズに進出し、敗者7チームはUEFAヨーロッパリーグ(EL)のリーグフェーズへ。第2戦は26日と27日に開催される。

以下、試合結果&今後の日程

【プレーオフ】

※勝者7チームがリーグフェーズ進出、敗者7チームはELリーグフェーズへ

[第1戦]

8月19日(火)

レンジャーズ 1-3 クラブ・ブルージュ

フェレンツバーロシ 1-3 カラバフ

レッドスター 1-2 パフォス

8月20日(水)

セルティック 0-0 カイラト

バーゼル 1-1 コペンハーゲン

フェネルバフチェ 0-0 ベンフィカ

ボデ・グリムト 5-0 S・グラーツ

[第2戦]

8月26日(火)

カイラト 25:45 セルティック

パフォス 28:00 レッドスター

S・グラーツ 28:00 ボデ・グリムト

8月27日(水)

カラバフ 25:45 フェレンツバーロシ

コペンハーゲン 28:00 バーゼル

ベンフィカ 28:00 フェネルバフチェ

クラブ・ブルージュ 28:00 レンジャーズ