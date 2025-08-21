前田大然ら出場のセルティック、ホームでカイラトとスコアレスドロー:CLプレーオフ第1戦2日目
UEFAチャンピオンズリーグ(欧州CL)のプレーオフ第1戦2日目が20日に各地で行われた。
セルティックはホームでカイラトと対戦し、スコアレスドロー。日本人ではMF旗手怜央とFW前田大然が先発フル出場し、ベンチスタートのFW山田新は後半32分から途中出場した。
また、バーゼルとコペンハーゲンは1-1、フェネルバフチェとベンフィカは0-0の引き分け。ボデ・グリムトは本拠地でシュトゥルム・グラーツを5-0で撃破した。
今プレーオフでは勝者7チームがリーグフェーズに進出し、敗者7チームはUEFAヨーロッパリーグ(EL)のリーグフェーズへ。第2戦は26日と27日に開催される。
以下、試合結果&今後の日程
【プレーオフ】
※勝者7チームがリーグフェーズ進出、敗者7チームはELリーグフェーズへ
[第1戦]
8月19日(火)
レンジャーズ 1-3 クラブ・ブルージュ
フェレンツバーロシ 1-3 カラバフ
レッドスター 1-2 パフォス
8月20日(水)
セルティック 0-0 カイラト
バーゼル 1-1 コペンハーゲン
フェネルバフチェ 0-0 ベンフィカ
ボデ・グリムト 5-0 S・グラーツ
[第2戦]
8月26日(火)
カイラト 25:45 セルティック
パフォス 28:00 レッドスター
S・グラーツ 28:00 ボデ・グリムト
8月27日(水)
カラバフ 25:45 フェレンツバーロシ
コペンハーゲン 28:00 バーゼル
ベンフィカ 28:00 フェネルバフチェ
クラブ・ブルージュ 28:00 レンジャーズ
