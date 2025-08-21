

前回お伝えしたとおり、大学の入試事情はひと昔前と比べて大きく変化しています。大学入試の新たな潮流となりつつある「年内入試」の具体的な対策について、『採点者の心をつかむ 合格する志望理由書』『改訂版 採点者の心をつかむ合格する小論文』などを著し、河合塾で小論文の添削指導を長年行っている中塚光之介氏に聞きました。

狙い目の大学・学科はある？

――年内入試には、「AO入試」から名称が変更された「総合型選抜」と、かつて「推薦入試」と呼ばれていた「学校推薦型選抜」の2つがあると聞きました。特に総合型選抜は情報戦の側面も強いですが、たくさんの選択肢がある中で、狙い目の大学や学部はありますか。

狙い目と言われると難しいのですが、倍率が低い学部・学科というものはあります。ただこれも単純ではなく、たとえば、外国語学部のなかでも人気の英語学科には応募が多く集まり、少しマイナーな言語の学科には応募が少ないということはありますよね。

ですが、人気の学科は募集人数も多いため、どちらが高倍率になるかはわかりません。たとえ応募者がたった2人だったとしても募集人数が1人だった場合、相手が自分よりも優れていれば負けてしまうわけですから、単純に倍率だけで考えるのは危険だといえます。

ですから、「総合型選抜」では合否の確率が読みづらいですよね。一般入試であれば偏差値という指標や模試による合格判定などによって比較的、精度高く予測することが可能ですが。

――確実性の低さが総合型選抜のデメリットですね。では、総合型選抜のメリットはどのような点でしょうか。

「年内入試」は年内に合否が出ることが多い（国公立はその限りではない）ので、合格できなかった場合に一般入試などを受けることができる点です。

また、いわゆる「一発逆転」を狙える可能性がある点も魅力でしょう。東大や慶応・早稲田といった上位校は「総合型選抜」でも結果的に学力の高い学生が集まるため難しいですが、中堅私立大学であればやり方次第では上を狙うことは可能だと思います。

というのも、「評定平均」をほとんど重視せず「小論文」「志望理由書」や「活動報告書」などによって合否が決まる学部・学科もあるからです。一般入試では学力が届かない場合でも「総合型選抜」なら合格することがあり得るということです。

偏差値が20以上高い大学に入学できた学生も

――実際に一発逆転した例はありますか。

たくさんあります。たとえば、勉強は非常に苦手だけれど、喫茶店やカフェのマニアで将来そういった店を経営したいという目標を持った受験生がいました。チェーンのカフェなどでアルバイトをしながら、それらの店の長所・短所を事細かく調べて、まるでプロレベルの分析をし、将来、経営したい店のイメージもしっかりと持っていた。

そこで私は、彼に合いそうな「評定平均」を重視しない大学の経営学科を紹介し、「君の理想のカフェについてプレゼンしてみては？」と提案しました。彼の情熱や探究心が十分に伝わったようで、結果、彼はその大学に合格したんです。一般入試であれば、彼の学力ではまったく届かなかったでしょう。偏差値でいえば、20くらい上の大学に入学できたことになります。

もちろん、彼の努力と熱意によってつかみ取った合格でしたが、大学の先生に気に入られたという、運の要素も多分にあったとは思います。

――総合型選抜では、基本的には「小論文」「志望理由書」「面接」の3つが必要になると聞きました。まず「小論文」はどのようなものか、教えてください。

拙著『改訂版 採点者の心をつかむ合格する小論文』で詳しく解説していますが、まず課題文が提示されていくつかの要約問題や説明問題が出題され、最後に「課題文をふまえて、あなたの考えを、○○○字以内で述べなさい」といった設問に沿って小論文を作成することが一般的です（実際の問題形式は多様）。

小論文の上達には、とにかくたくさん書いて練習することが必要ですが、どこから始めればいいかと聞かれたら、私はまずは「課題文の要約」を勧めます。

小論文は型通りの内容よりも実体験をプラス

――それは要約問題の対策のためですか？

いえ、それもありますが、たとえば友人と話していて「今日ご飯を食べに行かない？」と誘われたときに「いやー、昨日の映画、面白かったよね」と返答したらおかしいですよね。

これは極端ですが、小論文が苦手な人は、聞かれたことに対してこんなふうなトンチンカンな答えを書いてしまうことが多いんです。まずは最低限、聞かれたことに対してきちんと答えるために、要約の練習をするべきだということです。

――どんなに良いことを書いていても、答えのピントがずれていたら点数につながらないですよね。

はい。それができるようになったら、次の段階として論述に進むわけですが、自身の経験・知識を入れ込んで具体的にしていきます。相手が「aはbだよね」と話したときに、「実は僕もcとdの体験したんだ。似てるよね」というように自分事に引き寄せて、かつ、たんなる感想ではなく論理的に作成する。無個性で型通りの小論文の山の中で、実感のこもった論文は光りますよね。

――続いて「志望理由書」の書き方についてもポイントを教えてください。

まず大事なことは「その大学のことを調べる」ことですよね。どの学問分野についてどのように関心があるか、その大学でどのようなことを学びたいかを書くことからスタートです。そして、前編でお話しした「ラブレターを書くように」書く。大学のすばらしい点と、自分の特徴をアピールし、大学にとって自分は必要な人材であることを伝えるのです。「面接」も、基本的にはこの「志望理由書」をもとに質問されます。

華やかな活動実績よりも評価される取り組みとは

――「面接」のコツについても教えてください。

まずは志望理由、そして、自分の身の回りの興味・関心・人間関係や、高校時代のこと、高校以外での経験、そういったことを棚卸して整理しておくことですね。志望する学問分野の知識、ここ1年くらいの社会的なニュースなどもひととおり頭に入れておきましょう。

大事なポイントは、できるだけ具体的に話すこと。ぼんやりとした全体像や一般論を話すのではありません。映画に例えると、全体のストーリーではなく、「あのシーンのここが良かった」とピンポイントで具体的に伝えるイメージです。

書類として「自己アピール書」が必要な場合も同じく、面接でアピールする点を聞かれたら、「部活を3年間頑張りました」ではなく、部活でどんなことがあってそれによってどのようなことを学べたか、できるだけ具体的に述べましょう。

――活動実績は、どのような活動で実績を積むと良いですか？

大学・学部によって求められる要素が違うと思いますが、ボランティアや海外研修など、学校の外の社会とのつながりがある経験が望ましいですね。また、大学主催のワークショップもあります。ユニークなところでは、高校生のためのキャリア支援プロジェクト「ディスカバ！」というプログラムがあり、桜美林大学が主催でありながら、他校に出願する際の活動実績として使用できるという取り組みです。

ただ、1、2回ボランティア活動をした、というのではなく、目指す学部・学科につながるような活動をライフワークのように続けてきたというストーリーが大切になります。

また、特別な経験である必要はなく、高校の探究学習でもいいですし自主的にでもいいので、先ほどのカフェマニアの学生の例のように、自分の好きなことをとことん突き詰めて探究してきた取り組みは高く評価されますね。

――華やかな実績が必ずしも良いというわけではなく、ひとつの興味・関心を深く追求する取り組みが高く評価されるのですね。

何かひとつ尖った部分がある人が強いですよね。前編でもお話ししましたが、年内入試に向いている学生って、主体的に動いて積極的に物事にコミットするアクティブなタイプの人と、コツコツとひとつの興味を掘り下げて突き詰めていくマニア気質な人の大きく2タイプだと感じています。

大学の先生は一緒に研究ができる学生を求めているので、「この子なら向いていそうだな」と思ってもらうことが合格につながるでしょう。

高校生は最強の肩書

――そのほかに、高校生活でやっておくべきことはありますか？

高校時代は、学校と家の往復になってしまいがちですが、なるべく外とのかかわりをたくさん持っておくことが大切だと思います。





学校で禁止されていなければアルバイトなんて最高ですよね。お客さんからクレームが入ることもあるし、店長から怒られたり褒められたりすることもある。そういった経験が人間性を深めていきます。

それに、高校生という肩書って最強なんですよね。いきなり「訪問に行きたい」と企業や大学に電話しても大抵受け入れてくれますし、面白がってくれます。いろいろな世界にどんどん飛び込んでみてください。

また、本を読んだり映画を観たりするのはもちろん、マンガでもアニメでもいいのでメディアから情報を吸収したりするのも大切です。そういった体験や知識は、受験にも人生にも活きてくるでしょう。

――スケジュール管理や受験生の健康管理などでは、保護者の力も必要ですね。

私が見てきた中で感じているのは、保護者は、自分の子どもの能力を低く見積もりがちだということ。学生本人も自己評価が低い子が多いと感じます。

ですが、どんな子もユニークな興味・関心を持っていて、伸ばすべき部分を持っています。ですから、保護者はむやみに子どもを否定しないであげてほしいです。

たとえば面接の練習に付き合ってあげたとしても、やたらとダメ出しをしたり評価をしたりしないこと。「あなたならできる！」と子どもの力を信じて伸ばしてあげてください。

（中塚 光之介 ： 河合塾講師、大正大学専任講師）