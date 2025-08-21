J1首位からJ3・2位へ…栃木Cが町田MFバスケス・バイロンをレンタルで獲得「必ずJ3を優勝してJ2に」
栃木シティは21日、MFバスケス・バイロン(25)がFC町田ゼルビアから期限付き移籍で加入することを発表した。背番号は「39」に決定。移籍期間は2026年1月31日までとなる。
チリ出身のバスケス・バイロンは、2019年に青森山田高から当時東北リーグ1部のいわきFCへ加入。2020年にウニベルシダ・カトリカ(チリ)への期限付き移籍を経験し、2022年に東京ヴェルディへ完全移籍した。
2023年7月には高校時代の恩師・黒田剛監督が率いる町田へ完全移籍。今季はJ1リーグ戦での出番がなく、ルヴァンカップと天皇杯でそれぞれ1試合に出場していた。
町田は現在J1で2位ヴィッセル神戸と同勝ち点の首位。栃木Cは初参戦のJ3でJ2自動昇格圏内の2位につけている。
以下、クラブ発表プロフィール&コメント
●MFバスケス・バイロン
(Byron Vasquez)
■生年月日
2000年5月16日(25歳)
■出身地
チリ
■身長/体重
174cm/71kg
■経歴
新明サッカースポーツ少年団-東松山ペレーニアJrユース-青森山田高-いわき-ウニベルシダ・カトリカ(チリ)-いわき-東京V-町田
■出場歴(国内)
J1リーグ:13試合
J2リーグ:66試合7得点
リーグカップ:7試合1得点
天皇杯:6試合
JFL:14試合1得点
■コメント
▽栃木C
「FC町田ゼルビアから移籍してきましたバスケスバイロンです。
昨年JFLから昇格して今もJ3の上位争いをしている真っ最中ですが、必ずJ3を優勝してJ2に昇格できるよう、自分の持っている力を全て捧げます。
応援よろしくお願いします!」
▽町田
「強い覚悟を持って移籍してきて2年が経ちましたが、皆さんに温かく迎えていただき、本当に感謝しています。ありがとうございました。
レンタルで栃木シティに移籍をしますが、自分の価値を示すことができるよう頑張ってきます。
離れてしまうのは寂しいですが、お別れではないと思いますので、また今後もぜひ応援していただけると嬉しいです。
2年間ありがとうございました。」
