「家族一同大変嬉しく思っています」長崎MFマルコス・ギリェルメがFC東京に期限付き移籍
FC東京は21日、V・ファーレン長崎のMFマルコス・ギリェルメ(30)が期限付き移籍で加入することを発表した。背番号は「40」。移籍期間は2025年12月31日までとなり、期間中は長崎と対戦する全ての公式戦に出場できない。
M・ギリェルメは過去に母国ブラジルやクロアチア、サウジアラビア、ロシアでプレーし、2023年7月に長崎へ加入。昨季J2リーグ戦では35試合で12ゴールを挙げ、3位でのJ1昇格プレーオフ進出に貢献した。今季はここまでリーグ戦20試合に出場し、3得点を記録している。
FC東京の公式サイトを通じ、「このクラブでプレーをする機会を与えていただき、家族一同大変嬉しく思っています。東京の勝利のために、全力を尽くします!」とコメント。長崎に対しては「ここにいる間、私と家族にむけてくださった沢山の愛情に心から感謝をしています!」と述べ、「感謝の気持ちを込めて、V・ファーレン長崎の成功を心から願っています」とメッセージを送った。
以下、クラブ発表プロフィール&コメント全文
●MFマルコス・ギリェルメ
(Marcos Guilherme)
■生年月日
1995年8月5日(30歳)
■出身地
ブラジル
■身長/体重
173cm/66kg
■経歴
アトレチコ・パラナエンセ(ブラジル)-ディナモ・ザグレブ(クロアチア)-サンパウロ(ブラジル)-アルワフダ(サウジアラビア)-インテルナシオナル(ブラジル)-サントス(ブラジル)-サンパウロ(ブラジル)-ヒムキ(ロシア)-長崎
■代表歴
2015年:U-20ブラジル代表
■出場歴
J2リーグ:70試合15得点
昇格PO:1試合
リーグカップ:7試合2得点
天皇杯:1試合
■コメント
▽FC東京
「東京のみなさま、私のプレーを信頼していただきありがとうございます。
このクラブでプレーをする機会を与えていただき、家族一同大変嬉しく思っています。
東京の勝利のために、全力を尽くします!」
▽長崎
「V・ファーレン長崎のファン・サポーターの皆様へ。涙ながらにこのメッセージを皆様に書いています。ここにいる間、私と家族にむけてくださった沢山の愛情に心から感謝をしています!私と皆様との絆は素晴らしく、長崎の皆様はこれからも私の人生の一部です。このクラブで毎日ベストを尽くしていましたが、皆様に多くの喜びを届けることができていたのであれば嬉しく思います。感謝の気持ちを込めて、V・ファーレン長崎の成功を心から願っています。」
