イメチェン前の紗栄子（C）モデルプレス

写真拡大

【モデルプレス＝2025/08/21】タレントの紗栄子が20日、自身のInstagramを更新。新ヘアスタイルを公開し、話題を呼んでいる。

【写真】紗栄子、劇的イメチェンにファン騒然

◆紗栄子、カラー＆カットで劇的イメチェン


紗栄子は「髪をオリーブベージュに染めて前髪とサイドを切った」と眼鏡をかけた姿で新しいヘアスタイルを公開。これまでの前髪なしのブラウンヘアから印象をガラリと変えた、前髪ありの落ち着いたトーンの髪色を披露している。また「そしてここにきてTikTok始めようかと思い、最近は動画撮り溜めてます」と新たな挑戦についても明かしている。

この投稿に、ファンからは「一瞬誰かと思った」「どんな髪型も似合うのすごい」「めっちゃ似合ってる」「イメチェン最高」「可愛すぎる」「相変わらず美しい」といった驚きと絶賛のコメントが寄せられている。（modelpress編集部）

【Not Sponsored 記事】