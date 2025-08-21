紗栄子、印象ガラリの新ヘア披露「一瞬誰かと」「どんな髪型も似合うのすごい」驚き＆絶賛の声
【モデルプレス＝2025/08/21】タレントの紗栄子が20日、自身のInstagramを更新。新ヘアスタイルを公開し、話題を呼んでいる。
【写真】紗栄子、劇的イメチェンにファン騒然
紗栄子は「髪をオリーブベージュに染めて前髪とサイドを切った」と眼鏡をかけた姿で新しいヘアスタイルを公開。これまでの前髪なしのブラウンヘアから印象をガラリと変えた、前髪ありの落ち着いたトーンの髪色を披露している。また「そしてここにきてTikTok始めようかと思い、最近は動画撮り溜めてます」と新たな挑戦についても明かしている。
この投稿に、ファンからは「一瞬誰かと思った」「どんな髪型も似合うのすごい」「めっちゃ似合ってる」「イメチェン最高」「可愛すぎる」「相変わらず美しい」といった驚きと絶賛のコメントが寄せられている。（modelpress編集部）
◆紗栄子、カラー＆カットで劇的イメチェン
