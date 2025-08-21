

「年内入試」は情報戦と言っても過言ではありません（写真：msv／PIXTA）

【後編】難関大学に逆転合格も！｢年内入試｣のリアルとは

近年、大学受験が大きく様変わりしていることをご存じでしょうか？「年内入試」と呼ばれる受験方式が拡大しており、2024年度の私立大学入学者のうち、実に6割の人が同方式を利用しました。

そんな年内入試の概要や対策について、『採点者の心をつかむ 合格する志望理由書』『改訂版 採点者の心をつかむ合格する小論文』などを著し、河合塾で小論文の添削指導を長年行っている中塚光之介氏に聞きました。

なぜ近年「年内入試」が拡大しているのか

――年内入試とはどのようなものですか。

大きく分けて「総合型選抜」と「学校推薦型選抜」の2つのタイプがあります。「総合型選抜」は昔の「AO入試」から名称が変更されたもので、「学校推薦型選抜」は「推薦入試」と呼ばれていたものです。

「総合型選抜」は出願時に学校長の推薦書類がなくても申し込むことができ、「学校推薦型選抜」は学校長の推薦書類が必要となります。

「一般入試」は2月1日以降に行われますが、「総合型選抜」は9月くらいから、「学校推薦型選抜」は11月くらいから書類を提出して選抜が始まり、多くは年内に合否が決まる（国公立はその限りではない）ため、一般的に「年内入試」と呼ばれています。

――近年、年内入試が拡大しているのはなぜでしょうか。

文部科学省が進めている教育改革のなかで、これまで重要視していた、「知識・技能」に偏った学力テストで評価するのではなく、「思考力・判断力・表現力」「主体性・多様性・協働性」を評価する入試形式を推奨しているからです。

また、大学側でも入学者数を早めに確定したいという思惑もあるでしょう。特に東京都などは、学生の人数が補助金に影響するといった事情もありますので。

――年内入試はどのような形式で行われるのでしょうか。

多くの大学では、「志望理由書」などの書類、「小論文」、そして「面接」の要素で意欲や適性などをみて合否判定が下されます。また、3年間の成績を平均した「評定平均」が必要になる場合もあります。

募集条件は大学や学部・学科によってさまざま

――学力テストがないぶん、評定平均で学力を測ることが目的でしょうか。

そうですね。高校ごとに枠のある指定校型の「学校推薦型選抜」では、学校が校内選考を行って希望者を選抜する際に「評定平均」が重視されるところが多いです。学校内で選抜されて推薦を得ることができれば、100％に近い形で大学に合格できる仕組みです。もちろん例外はありますので、確実とは言い切れませんが。

――総合型選抜の条件や入試形態は、どの大学もほぼ共通していますか。

いえ、大学・学部・学科によってさまざまです。「小論文」「志望理由書」「面接」のほかに、「評定平均」を重視する大学・学部もあれば、ほとんど考慮しない大学・学部もあります。

ボランティアや高校での探究活動、海外への研修などの「活動実績」を重視するところもあります。また、英検資格が必要であったり、必須ではなくても英検や数検を取得していたりすれば加点される場合もあるようです。

国公立では共通テストの点数を見る大学がほとんどです。昨年には、東洋大学が年内入試に学力入試を組み込んで問題となったのですが、その後、文科省が今年から条件付きで年内学力入試を容認したという動きがあり、年内学力入試を実施する大学も増える見込みです。

今後の動向に注目する必要がありますが、基本的には学力以外の要素を見るという方針は変わらないと思います。

――そういった学校ごとの条件は、どこで調べられますか。

基本的には大学のホームページに入試要項が出ています。また、わからないことがあれば、大学の入試担当部門であるアドミッションオフィスなどに電話で聞いてもいいと思います。迷惑がることなく喜んで教えてくれるはずですよ。

「年内入試」は情報戦

――まずは情報を集めるところからスタートですね。

「年内入試」は情報戦と言っても過言ではありません。一般入試は基本的に勉強を頑張ればいいのでシンプルなのですが、年内入試は情報がなければ負けてしまう。

お子さん自身が調べることが理想ですが、実際にはやはり、中学受験と同じく保護者の力が重要になってくるでしょう。

保護者がやるべきことは、こういった情報収集に加えてスケジュール管理ですね。

年内入試は「合格したら必ず入学する」ことを前提とした「専願」が基本ですが、なかには総合型では他の大学と「併願」できる場合もありますので、専願タイプと併願可能タイプを組み合わせていくつかの推薦を受けることも可能です。

そういった入試日程や入試までにやるべきこと、入学金の振り込み日程などの現実的なスケジューリングは、子どもより社会人のほうが得意ではないでしょうか。

――年内入試に向いているのは、どのような学生でしょうか。

お話ししてきたように、大学・学部によってかなり選考基準が異なりますので一概には言えません。ですが、文科省が打ち出している主体性・多様性・協働性に則った人間性が求められるということになるでしょう。

具体的には、明るくて、コミュニケーション能力が高く、自ら積極的に物事にコミットしていくようなタイプ。もしくは、自分が好きなものにこだわり、ひとつのことについて深く追求していくタイプ。

たくさんの年内入試の学生をサポートしてきた経験から、大きく上の2つのタイプに分かれるのではないかなと感じます。

ペーパー試験の勉強をするのが得意な人と、社会活動や探究活動が得意な人ってまったく違いますよね。どちらかといえば後者が「年内入試」に向いていると言えるのではないでしょうか。

高3の今からでも「年内入試」の対策は間に合うか

――そういった自分の経験を、志望理由書や面接で上手にアピールするために意識すべきところはありますか。





そうですね。私はよく志望理由書を「ラブレター」に例えています。私は貴学のこんなところが好きで、入学した暁にはこのようなことを学びたいと思っています。私はこういった活動をし、このような探究をしてきた実績があり、貴学にふさわしい人間ですので、ぜひ選んでください。というようにアピールするわけです。

面接では基本的にこの志望理由書に沿って質問されますので、ここで上手に自己PRができれば合格する可能性は高まると思います。この一連の流れは、就職活動とまったく同じですね。

――就活の練習にもなりますね。

はい。多くの人は、一般入試と並行して年内入試の対策をすることになり、大変かと思いますが、そういった意味で得るものは大きいと思います。

また、純粋に受験のチャンスが2倍以上に増えるわけですから、チャレンジして損はないのではないでしょうか。

――高校3年生の夏からでも「年内入試」の対策は間に合いますか。

評定平均や活動実績などのことも考えると、高1からコツコツと準備をしていた学生に勝てるかといったら難しいかもしれません。ですが、実際にはギリギリの「駆け込み」で年内入試に挑む学生も少なくないため、そこでの戦いになってくると思います。今からしっかりと情報収集と対策をして、ぜひ合格をつかみとってください。

※後編では、年内入試の狙い目の学校・学部や、具体的な小論文・志望理由書の書き方などについて解説してもらいます。

（中塚 光之介 ： 河合塾講師、大正大学専任講師）