２０日の１７時３０分に公開しました「明日の株式相場に向けて」の本文中、「ＳＢＩが筆頭株主となっているソルクシーズ<4284.T>のほか、キューブシステム<2335>やクロスキャット<2307>に目を配っておきたい」とありますが、ＳＢＩホールディングス<8473.T>は７月３日付の変更報告書でソルクシーズ株式を売却しておりました。お詫びして訂正いたします。



誤 ＳＢＩが筆頭株主となっているソルクシーズ<4284.T>のほか、キューブシステム<2335>やクロスキャット<2307>に目を配っておきたい。



正 ソルクシーズ<4284.T>のほか、キューブシステム<2335>やクロスキャット<2307>に目を配っておきたい。



出所：MINKABU PRESS