「みんかぶ」が集計する「個人投資家の予想（最新４８時間）」の２１日午前１０時現在で、ＴＨＥ ＷＨＹ ＨＯＷ ＤＯ ＣＯＭＰＡＮＹ<3823.T>が「買い予想数上昇」で５位となっている。



２１日の東京市場で、ＷＨＤＣはストップ高。２０日取引終了後に「楽天グループ<4755.T>傘下の楽天モバイルと紹介パートナーシップ契約を締結した」と発表したことが材料視されているようだ。



このパートナーシップは、同社が推進する「大手企業同士の共創支援」のモデルケースとして、異業種間の連携による新たな価値創造の可能性を実証する取り組み。今後は事業承継を含むＭ＆Ａ戦略とあわせて、より幅広い企業群への効率的な通信ソリューション提供を目指すとしている。



出所：MINKABU PRESS