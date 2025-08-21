気象庁は、きょう（21日）午前9時、九州の西にある熱帯低気圧が、台風12号に発達したと発表しました。

▼【画像を見る】台風はどこへ？全国各地の16日間天気シミュレーション

台風12号は午前9時、薩摩川内市の西約９０キロにあってゆっくりした速さで北東へ進んでいます。

中心の気圧は１００４ヘクトパスカル、中心付近の最大風速は１８メートル、

最大瞬間風速は２５メートルで中心の南側１５０キロ以内と北側１１０キロ以内では風速１５メートル以上の強い風が吹いています。

今後の進路予想は【画像①】の通りです。

今後の進路はどうなる？

台風の中心は、



きょう（２１日）午後９時には

薩摩川内市の西約３０キロ

中心の気圧は１００４ヘクトパスカル、

中心付近の最大風速は１８メートル、

最大瞬間風速は２５メートル



台風はこの後、熱帯低気圧に変わり、

あす（２２日）午前９時には

宮崎市付近

中心の気圧は１００８ヘクトパスカル



が予想されます。

全国各地への天気の影響は？

今後の天気への影響はどうなるのか、【画像②～⑨】は全国各地の今後16日間の天気の予想です。

九州エリアの今後24時間の予報は？

【画像⑩～⑯】は、九州各地の今後24時間の天気の予想です。

今後の情報に注意してください。