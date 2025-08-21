¥É¥é¥Þ¡Ø¥³¥¹¥é¥Ð¡Ù¤¬µ¢¤Ã¤Æ¤¯¤ë¡ª¡¡ÍèÇ¯1·îÊüÁ÷¡¢W¼ç±é¡¦±üÌîÁÔ¡õËÅÄÍµÂç¡ÖSeason 2¡¢Ì´¤Î¤è¤¦¡×
¡¡±üÌîÁÔ¤ÈËÅÄÍµÂç¤¬¥À¥Ö¥ë¼ç±é¤¹¤ë¥É¥é¥Þ¡Ø¥³¥¹¥á¥Æ¥£¥Ã¥¯¡¦¥×¥ì¥¤¥é¥Ð¡¼ Season2¡Ù¤¬À½ºî·èÄê¤·¡¢2026Ç¯1·î¤Ë¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¤ÇÊüÁ÷¡¢FOD¤ÇÆÈÀêÀè¹ÔÇÛ¿®¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û±üÌîÁÔ¡õËÅÄÍµÂç¤Î¡ÈÌÑÁÛËÄ¤é¤à¡É¥«¥Ã¥È¤â¸ø³«¡ª
¡¡¸¶ºî¤Ï¡¢¥·¥ê¡¼¥ºÎß·×150ËüÉô¤òÆÍÇË¤·¤¿ÆêÅç¤µ¤Á¤Ë¤è¤ëÆ±Ì¾Å®°¦BLÌ¡²è¡£±üÌîÁÔ¤ÈËÅÄÍµÂç¤Î¥À¥Ö¥ë¼ç±é¤Ç¼Â¼Ì¥É¥é¥Þ²½¤µ¤ì¤ë¤È¡¢ÆüËÜ¤Î¤ß¤Ê¤é¤º¥¢¥¸¥¢³Æ¹ñ¤ÇÂç¤¤ÊÏÃÂê¤ò¸Æ¤ó¤À¡£FOD¤Î2024Ç¯¡ÖBL¡×¥«¥Æ¥´¥êÇ¯´Ö¥é¥ó¥¥ó¥°¤Ç1°Ì¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿¤Û¤«¡¢±üÌî¤Ï¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹¡Ö¹ñÌ±Åª¿ä¤·¥é¥ó¥¥ó¥°2024Ç¯²Æ¡¦¥Í¥¯¥¹¥È¥Ö¥ì¥¤¥¯ÇÐÍ¥¡×¤ÇÂè1°Ì¡¢ËÅÄ¤Ï¡Ö2025Ç¯¥Ò¥Ã¥ÈÍ½Â¬ÇÐÍ¥ÉôÌç¡×¤ÇÂè8°Ì¤ËÁª½Ð¤µ¤ì¡¢¥É¥é¥Þ¤Î¿Íµ¤¤òÎ¢ÉÕ¤±¤ë·ë²Ì¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¤½¤·¤Æ¡¢ÊüÁ÷¤«¤é1Ç¯¤ò²á¤®¡¢¤Ä¤¤¤ËÂ³ÊÔ¤ÎÀ½ºî¤¬·èÄê¡£2026Ç¯1·î¤Ë¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¤ÇÊüÁ÷¡¦FOD¤ÇÆÈÀêÀè¹ÔÇÛ¿®Í½Äê¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤¬È¯É½¤µ¤ì¤¿¡£Ä¶¿¿ÌÌÌÜ¤Ç¥Ô¥å¥¢¤ÊÀèÇÚÈþÍÆÉô°÷¤Ç¡¢Á°ºî¤Ç¤Ï¥í¥ß¡¼¥Õ¥§¥ê¡¼¥¯Åì±ÀÍ³ÚÄ®Å¹¤Î¥Á¡¼¥Õ¤È¤Ê¤Ã¤¿´ÖµÜÜ§¡Ê¤Þ¤ß¤ä¡¦¤Ê¤Ä¤á¡Ë¤ò±é¤¸¤ë¤Î¤Ï±üÌîÁÔ¡£2018Ç¯¤Ë¡Ø²¾ÌÌ¥é¥¤¥À¡¼¥¸¥ª¥¦¡Ù¡Ê¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü·Ï¡Ë¤ÇºÇ¸å¤ÎÊ¿À®¥é¥¤¥À¡¼¤ËÂçÈ´¤Æ¤¤µ¤ì¡¢¡Ø²¼Ñî¾åµå»ù¡Ù¡ÊTBS·Ï¡Ë¡Ø¥Ó¥ê¥ª¥ó¡ß¥¹¥¯¡¼¥ë¡Ù¡Ê¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ë¡Ø¤¹¤Ñ¤¤¤¹¡£¡Ù¡ÊTBS·Ï¡Ë¤Ê¤É¤Ë½Ð±é¡£¤É¤ó¤ÊÌò¤Ë¤âÀ÷¤Þ¤ëÂ¿ºÌ¤Ê±éµ»ÎÏ¤Çº£¸å¤Þ¤¹¤Þ¤¹ÌÜ¤¬Î¥¤»¤Ê¤¤¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢À¸°Õµ¤¤Ç¥¯¡¼¥ë¤Ê¸åÇÚÈþÍÆÉô°÷¤À¤¬¡¢Ü§¤È½Ð²ñ¤Ã¤¿¤³¤È¤Ç»Å»ö¤ÈÀ¿¼Â¤Ë¸þ¤¹ç¤¦¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¡¢°¦¤¹¤ëÜ§¤Ø¤Þ¤Ã¤¹¤°¤ÊÁÛ¤¤¤ò¤Ö¤Ä¤±¤ë¡È¥¹¥Ñ¥À¥ê¡É¤Îº´¶¶ÅÍ¿¿¡Ê¤µ¤Ï¤·¡¦¤È¤¦¤Þ¡Ë¤ò±é¤¸¤ë¤Î¤ÏËÅÄÍµÂç¡£¡ÖMEN¡ÇS NON¡¾NO¡×¤ÎÀìÂ°¥â¥Ç¥ë¤È¤·¤Æ2025Ç¯7·î¹æ¤Ç½éÃ±ÆÈÉ½»æ¤ò¾þ¤ë¤È¤¤¤Ã¤¿³èÌö¤ò¸«¤»¤ë°ìÊý¡¢¥É¥é¥Þ¡Ø¸æ¾åÀèÀ¸¡Ù¡ØDOPE ËãÌô¼èÄùÉôÆÃÁÜ²Ý¡Ù¡Ê¤É¤Á¤é¤âTBS·Ï¡Ë¡¢±Ç²è¡Ø²Ð¶ôÄ»¤ò¡¢¶ô¤¦¡Ù¡Ê2025Ç¯10·î¸ø³«Í½Äê¡Ë¤Ê¤ÉÏÃÂêºî¤Ø¤Î½Ð±é¤¬Â³¤¯¡¢¤¤¤ÞºÇ¤â¥¢¥Ä¤¤¼ã¼êÃíÌÜ³ô¤Î1¿Í¤À¡£
¡¡Á°ºî¤Ç¤Ï¡¢¥É¥¥É¥¤Î½Ð²ñ¤¤¤«¤é´Å¤¤Æ±À³À¸³è¤Þ¤Ç¤¬ÉÁ¤«¤ì¤¿¤¬¡¢¥·¡¼¥º¥ó2¤Ç¤ÏÜ§¤ÈÅÍ¿¿¤¬¤½¤ì¤¾¤ì»Å»ö¤Ç¥¹¥Æ¥Ã¥×¥¢¥Ã¥×¤¹¤ëÃæ¤ÇÊÉ¤Ë¤Ö¤Ä¤«¤ê¡¢¾Íè¤Ë¤Ä¤¤¤Æ»×¤¤Çº¤àÅ¸³«¤Ë¡£¤½¤·¤ÆË¬¤ì¤ë¡¢¤Þ¤µ¤«¤Î±óµ÷Î¥Îø°¦¤Î´íµ¡!?¡¡2¿Í¤ÎÎøÌÏÍÍ¤ä»Å»ö¡¢²ÈÂ²¤ò¤á¤°¤ëÌäÂê¤¬¤É¤Î¤è¤¦¤ËÊÑ²½¤·¤Æ¤¤¤¯¤Î¤«¡¢´üÂÔ¤¬¹â¤Þ¤ë¡£¤µ¤é¤Ë¿·¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤âÅÐ¾ìÍ½Äê¡£¥¥ã¥¹¥È¤äÊüÁ÷¡¦ÇÛ¿®¾ðÊó¤Î¾ÜºÙ¤ÏÂ³Êó¤òÂÔ¤Á¤¿¤¤¡£
¡¡º£²ó¤ÎÂ³ÊÔ·èÄê¤ò¼õ¤±¡¢±üÌîÁÔ¤ÈËÅÄÍµÂç¤«¤é¥Õ¥¡¥ó¤Ë¸þ¤±¤¿¥á¥Ã¥»¡¼¥¸Æ°²è¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£±üÌî¤¬¡Ö¡Ø¥³¥¹¥á¥Æ¥£¥Ã¥¯¡¦¥×¥ì¥¤¥é¥Ð¡¼ Season2¡Ù¤¬À½ºî·èÄê¤·¤Þ¤·¤¿¡Á!!¡×¤ÈÈ¯É½¤¹¤ë¤È¡¢ÎÙ¤ÎËÅÄ¤È¶¦¤ËËþÌÌ¤Î¾Ð¤ß¤ÇÇï¼ê¤ò¤¹¤ë»Ñ¤¬±Ç¤·½Ð¤µ¤ì¤ë¡£Â³ÊÔ¤Ø¤Î»²²Ã¤Ï2¿Í¤Ë¤È¤Ã¤Æ½é¤á¤Æ¤Î·Ð¸³¤Ç¡¢ËÅÄ¤Ï¡Ö±þ±ç¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤ë³§¤µ¤Þ¤¬¤¤¤Æ¤Î¤³¤È¤À¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡¢¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡ª¡×¤È²þ¤á¤Æ´¶¼Õ¤ò½Ò¤Ù¤¿¡£°ìÊý¡¢±üÌî¤Ï¡Ö1¤ò»£¤Ã¤Æ¤¤¤ë»þ¤Ï¡¢2¤òºî¤ì¤ë¤Ê¤ó¤Æ»×¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£Ì´¤ÎÏÃ¤È¤·¤Æ¡È2¤ò¤ä¤ê¤Þ¤·¤ç¤¦¤Í¡É¤È¸À¤Ã¤Æ¤¿¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢¤³¤ì¤¬¼Â¸½¤Ç¤¤Æ´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¡ª¡×¤È´¶³´¿¼¤²¤Ë¸ì¤ë¡£
¡¡¤µ¤é¤ËËÅÄ¤¬¡Ö¡Ø¥³¥¹¥á¥Æ¥£¥Ã¥¯¡¦¥×¥ì¥¤¥é¥Ð¡¼ Season2¡Ù¤Ïº£Ç¯¤ÎÅß¡¢ÊüÁ÷¡¦ÇÛ¿®Í½Äê¤Ç¤¹¡£¤½¤ì¤Þ¤Ç¤â¤¦¾¯¤·¤ªÂÔ¤Á¤¯¤À¤µ¤¤¡ª¡×¤È¹ðÃÎ¤¹¤ë¤È¡¢±üÌî¤È¤È¤â¤Ë¡Ö¤ª³Ú¤·¤ß¤Ë¡Á¡×¤È¼ê¤ò¿¶¤ê¤Ê¤¬¤é¡ÖÅß¡¢Åß¡×¤ÈÏ¢¸Æ¡£Ä¶Àä¥¥å¡¼¥È¤Ê2¿Í¤ÎÍÍ»Ò¤Ë¤¼¤ÒÃíÌÜ¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¡£
¡¡¸ø¼°SNS¤Ç¸ø³«¤µ¤ì¤¿¤³¤Î2¥·¥ç¥Ã¥È¥á¥Ã¥»¡¼¥¸Æ°²è¤Ï¡¢ÂÔ¤Á¤ï¤Ó¤Æ¤¤¤¿¥Õ¥¡¥ó¤Ø¤ÎºÇ¹â¤Î¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¥³¥¹¥á¶È³¦¤Î¡ÈW²¦»Ò¡É¤¬¼¡¤Ë¤É¤ó¤Ê¥È¥¥á¥¤òÆÏ¤±¤ë¤Î¤«¡¢´üÂÔ¤¬¹â¤Þ¤ë¡£
¡¡¤¢¤ï¤»¤Æ¡¢¥·¡¼¥º¥ó2¤Î¾ìÌÌ¼Ì¿¿¤â½é¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£¤¤¤Ã¤¿¤¤¡¢¤É¤ó¤Ê¥·¡¼¥ó¤Ê¤Î¤«ÌÑÁÛ¤¬ËÄ¤é¤à!?
¡¡¥É¥é¥Þ¡Ø¥³¥¹¥á¥Æ¥£¥Ã¥¯¡¦¥×¥ì¥¤¥é¥Ð¡¼ Season2¡Ù¤Ï¡¢2026Ç¯1·î¤Ë¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¤Ë¤ÆÊüÁ÷¡¢FOD¤Ë¤ÆÆÈÀêÀè¹ÔÇÛ¿®Í½Äê¡£
¢¨¸¶ºî¡¦ÆêÅç¤µ¤Á¡¢´ÆÆÄ¡¦¿ÊÆ£¾æ¹¤Î¥³¥á¥ó¥ÈÁ´Ê¸¤Ï°Ê²¼¤ÎÄÌ¤ê¡£
¡ã¥³¥á¥ó¥ÈÁ´Ê¸¡ä
¢£¸¶ºî¡¦ÆêÅç¤µ¤Á
¡¡ÁÇÅ¨¤ÊÌò¼Ô¤µ¤ó¤È¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤µ¤ó¡¢±þ±ç¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤ë¥Õ¥¡¥ó¤Î³§¤µ¤Þ¤Î¤ªÎÏ¤Î¤ª¤«¤²¤Ç¡¢»ä¤â¤¤¤Á»ëÄ°¼Ô¤È¤·¤Æ³Ú¤·¤Þ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¥É¥é¥Þ¤òºÆ¤Óºî¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£µÓËÜ¤¬´°À®¤·¤Æ¤¤¤¯¤Þ¤Ç¤Î²áÄø¤Ë´Ø¤ï¤é¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¡¢À©ºî¥Á¡¼¥à¤Î³§¤µ¤ó¤ÎÇ®ÎÌ¤ò¤¢¤ê¤¬¤¿¤¯´¶¤¸¤Ê¤¬¤é¡¢¼¡¤Ï¤É¤ó¤ÊºîÉÊ¤Ë¤Ê¤ë¤ó¤À¤í¤¦¤È¥É¥¥É¥¤ï¤¯¤ï¤¯¤¹¤ëÆü¡¹¤ò²á¤´¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤¤Ã¤ÈÁ°²ó¤è¤ê¤â¤µ¤é¤Ë¥Ñ¥ï¡¼¥¢¥Ã¥×¤·¤¿ºîÉÊ¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤È´¶¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥Õ¥¡¥ó¤Î³§¤µ¤Þ¤È°ì½ï¤ËÊüÁ÷¤ò³Ú¤·¤ß¤ËÂÔ¤Á¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡ª
¢£´ÆÆÄ¡¦¿ÊÆ£¾æ¹
¡¡ºÆ¤Ó±üÌî¤¯¤ó¡¢ËÅÄ¤¯¤ó¤ÈÇ®¤¤Æü¡¹¤ò²á¤´¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Á°²ó¤ÎÊüÁ÷¤«¤éÂ³ÊÔ¤òË¾¤àÂô»³¤Î¤´°Õ¸«¤ò¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢ËÍ¼«¿È¤â¶¯¤¯Ë¾¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¥Õ¥¡¥ó¤Î³§¤µ¤Þ¤Ë¡¢¥·¡¼¥º¥ó2À½ºî·èÄê¤òÁá¤¯¸À¤¤¤¿¤¯¤Æ»ÅÊý¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡ª¡¡2¿Í¤ò°Ï¤à¿·¤¿¤Ê¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤âÅÐ¾ì¤·¡¢ËèÆüÆø¤ä¤«¤Ë»£±Æ¤¬¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£¥Ñ¥ï¡¼¥¢¥Ã¥×¤·¤¿¡È¤µ¤Ï¤Ê¤Ä¡É¥³¥ó¥Ó¤ò¤¼¤Ò¤ª³Ú¤·¤ß¤¯¤À¤µ¤¤¡ª
¢£´ÆÆÄ¡¦½õ´ÆÆÄ¡§¿ù»³²Å°ì
¡¡¥É¥é¥Þ¡Ø¥³¥¹¥á¥Æ¥£¥Ã¥¯¡¦¥×¥ì¥¤¥é¥Ð¡¼¡Ù¤¬³§¤µ¤Þ¤Î°¦¤Î¤ª¤«¤²¤Çµ¢¤Ã¤Æ¤¤Þ¤¹¡£±üÌîÁÔ¤¯¤ó¡õËÅÄÍµÂç¤¯¤ó¤òÉ®Æ¬¤ËÁ°ºî¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢¿·¤·¤¤Ãç´Ö¤Ê¤É¤¢¤é¤æ¤ë»ö¤¬¥Ñ¥ï¡¼¥¢¥Ã¥×¡£ÏÃ¿ô¤âÁý¤¨¤Æ¡¢Á°ºî¤Ï½õ´ÆÆÄ¤À¤Ã¤¿¿ù»³¤â¡¢¤½¤Î°î¤ì¤ë°¦¤æ¤¨¤«´ÆÆÄ¤ò¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤³¤È¤Ë¡£¤â¤Á¤í¤ó½õ´ÆÆÄ¤È¤·¤Æ¤ÏÁ´ÏÃ¤Ë·È¤ï¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£¸¶ºî¡¢¤½¤·¤Æ¥É¥é¥Þ¤ò°¦¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤ë³§¤µ¤Þ¤òÊú¤ÄÙ¤¹¤Ù¤¯¡¢¥¥ã¥¹¥È¡õ¥¹¥¿¥Ã¥Õ¡¢¥Þ¥¸¤Î¥¬¥Á¤ÎËÜµ¤¤ÇË¨¤¨¤ËÇ³¤¨¤Æ¤Þ¤¹¡£Ü§¤ÈÅÍ¿¿¤Î¤µ¤é¤Ê¤ë¥¤¥Á¥ã¥¤¥Á¥ã¤ò¤ª³Ú¤·¤ß¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢£µÓËÜ¡¦¶â¿ù¹°»Ò
¡¡¸¶ºî¤ÎÆêÅç¤µ¤ÁÀèÀ¸¡¢±é¼Ô¤Î³§¤µ¤Þ¤Ï¤¸¤á¡¢¤³¤ÎºîÉÊ¤Ë´Ø¤ï¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿Èó¾ï¤ËÂ¿¤¯¤Î³§¤µ¤Þ¤Î¤ªÎÏ¤Ç¡¢¤³¤ÎÅÙ¡Ø¥³¥¹¥á¥Æ¥£¥Ã¥¯¡¦¥×¥ì¥¤¥é¥Ð¡¼ Season2¡Ù¤ò·Þ¤¨¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤·¤Æ²¿¤è¤ê¤³¤ÎºîÉÊ¤ò°¦¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿³§¤µ¤Þ¤ËËÜÅö¤Ë´¶¼Õ¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡£¿´¤È¿´¤Î·ë¤Ó¤Ä¤¤òÄ¶¤¨¤¿´ÖµÜ¤Èº´¶¶¤Î¿·¤¿¤Ê¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ÎÀè¤Ë¤Ï°ìÂÎ¤É¤ó¤ÊÀ¤³¦¤¬ÂÔ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡©¡¡´ÖµÜ¤Èº´¶¶¤Ï¤¤Ã¤È³§¤µ¤ó¤Î¿È¶á¤Ë¤¤¤Þ¤¹¡£Èà¤é¤ÎÆ³¤½Ð¤·¤¿Åú¤¨¡¢¤½¤·¤Æ¤µ¤é¤ËÂ³¤¯2¿Í¤ÎÌ¤Íè¤ò³§¤µ¤ó¤È°ì½ï¤ËËÂ¤¤¤Ç¹Ô¤±¤¿¤é¹¬¤¤¤Ç¤¹¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û±üÌîÁÔ¡õËÅÄÍµÂç¤Î¡ÈÌÑÁÛËÄ¤é¤à¡É¥«¥Ã¥È¤â¸ø³«¡ª
¡¡¸¶ºî¤Ï¡¢¥·¥ê¡¼¥ºÎß·×150ËüÉô¤òÆÍÇË¤·¤¿ÆêÅç¤µ¤Á¤Ë¤è¤ëÆ±Ì¾Å®°¦BLÌ¡²è¡£±üÌîÁÔ¤ÈËÅÄÍµÂç¤Î¥À¥Ö¥ë¼ç±é¤Ç¼Â¼Ì¥É¥é¥Þ²½¤µ¤ì¤ë¤È¡¢ÆüËÜ¤Î¤ß¤Ê¤é¤º¥¢¥¸¥¢³Æ¹ñ¤ÇÂç¤¤ÊÏÃÂê¤ò¸Æ¤ó¤À¡£FOD¤Î2024Ç¯¡ÖBL¡×¥«¥Æ¥´¥êÇ¯´Ö¥é¥ó¥¥ó¥°¤Ç1°Ì¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿¤Û¤«¡¢±üÌî¤Ï¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹¡Ö¹ñÌ±Åª¿ä¤·¥é¥ó¥¥ó¥°2024Ç¯²Æ¡¦¥Í¥¯¥¹¥È¥Ö¥ì¥¤¥¯ÇÐÍ¥¡×¤ÇÂè1°Ì¡¢ËÅÄ¤Ï¡Ö2025Ç¯¥Ò¥Ã¥ÈÍ½Â¬ÇÐÍ¥ÉôÌç¡×¤ÇÂè8°Ì¤ËÁª½Ð¤µ¤ì¡¢¥É¥é¥Þ¤Î¿Íµ¤¤òÎ¢ÉÕ¤±¤ë·ë²Ì¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢À¸°Õµ¤¤Ç¥¯¡¼¥ë¤Ê¸åÇÚÈþÍÆÉô°÷¤À¤¬¡¢Ü§¤È½Ð²ñ¤Ã¤¿¤³¤È¤Ç»Å»ö¤ÈÀ¿¼Â¤Ë¸þ¤¹ç¤¦¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¡¢°¦¤¹¤ëÜ§¤Ø¤Þ¤Ã¤¹¤°¤ÊÁÛ¤¤¤ò¤Ö¤Ä¤±¤ë¡È¥¹¥Ñ¥À¥ê¡É¤Îº´¶¶ÅÍ¿¿¡Ê¤µ¤Ï¤·¡¦¤È¤¦¤Þ¡Ë¤ò±é¤¸¤ë¤Î¤ÏËÅÄÍµÂç¡£¡ÖMEN¡ÇS NON¡¾NO¡×¤ÎÀìÂ°¥â¥Ç¥ë¤È¤·¤Æ2025Ç¯7·î¹æ¤Ç½éÃ±ÆÈÉ½»æ¤ò¾þ¤ë¤È¤¤¤Ã¤¿³èÌö¤ò¸«¤»¤ë°ìÊý¡¢¥É¥é¥Þ¡Ø¸æ¾åÀèÀ¸¡Ù¡ØDOPE ËãÌô¼èÄùÉôÆÃÁÜ²Ý¡Ù¡Ê¤É¤Á¤é¤âTBS·Ï¡Ë¡¢±Ç²è¡Ø²Ð¶ôÄ»¤ò¡¢¶ô¤¦¡Ù¡Ê2025Ç¯10·î¸ø³«Í½Äê¡Ë¤Ê¤ÉÏÃÂêºî¤Ø¤Î½Ð±é¤¬Â³¤¯¡¢¤¤¤ÞºÇ¤â¥¢¥Ä¤¤¼ã¼êÃíÌÜ³ô¤Î1¿Í¤À¡£
¡¡Á°ºî¤Ç¤Ï¡¢¥É¥¥É¥¤Î½Ð²ñ¤¤¤«¤é´Å¤¤Æ±À³À¸³è¤Þ¤Ç¤¬ÉÁ¤«¤ì¤¿¤¬¡¢¥·¡¼¥º¥ó2¤Ç¤ÏÜ§¤ÈÅÍ¿¿¤¬¤½¤ì¤¾¤ì»Å»ö¤Ç¥¹¥Æ¥Ã¥×¥¢¥Ã¥×¤¹¤ëÃæ¤ÇÊÉ¤Ë¤Ö¤Ä¤«¤ê¡¢¾Íè¤Ë¤Ä¤¤¤Æ»×¤¤Çº¤àÅ¸³«¤Ë¡£¤½¤·¤ÆË¬¤ì¤ë¡¢¤Þ¤µ¤«¤Î±óµ÷Î¥Îø°¦¤Î´íµ¡!?¡¡2¿Í¤ÎÎøÌÏÍÍ¤ä»Å»ö¡¢²ÈÂ²¤ò¤á¤°¤ëÌäÂê¤¬¤É¤Î¤è¤¦¤ËÊÑ²½¤·¤Æ¤¤¤¯¤Î¤«¡¢´üÂÔ¤¬¹â¤Þ¤ë¡£¤µ¤é¤Ë¿·¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤âÅÐ¾ìÍ½Äê¡£¥¥ã¥¹¥È¤äÊüÁ÷¡¦ÇÛ¿®¾ðÊó¤Î¾ÜºÙ¤ÏÂ³Êó¤òÂÔ¤Á¤¿¤¤¡£
¡¡º£²ó¤ÎÂ³ÊÔ·èÄê¤ò¼õ¤±¡¢±üÌîÁÔ¤ÈËÅÄÍµÂç¤«¤é¥Õ¥¡¥ó¤Ë¸þ¤±¤¿¥á¥Ã¥»¡¼¥¸Æ°²è¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£±üÌî¤¬¡Ö¡Ø¥³¥¹¥á¥Æ¥£¥Ã¥¯¡¦¥×¥ì¥¤¥é¥Ð¡¼ Season2¡Ù¤¬À½ºî·èÄê¤·¤Þ¤·¤¿¡Á!!¡×¤ÈÈ¯É½¤¹¤ë¤È¡¢ÎÙ¤ÎËÅÄ¤È¶¦¤ËËþÌÌ¤Î¾Ð¤ß¤ÇÇï¼ê¤ò¤¹¤ë»Ñ¤¬±Ç¤·½Ð¤µ¤ì¤ë¡£Â³ÊÔ¤Ø¤Î»²²Ã¤Ï2¿Í¤Ë¤È¤Ã¤Æ½é¤á¤Æ¤Î·Ð¸³¤Ç¡¢ËÅÄ¤Ï¡Ö±þ±ç¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤ë³§¤µ¤Þ¤¬¤¤¤Æ¤Î¤³¤È¤À¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡¢¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡ª¡×¤È²þ¤á¤Æ´¶¼Õ¤ò½Ò¤Ù¤¿¡£°ìÊý¡¢±üÌî¤Ï¡Ö1¤ò»£¤Ã¤Æ¤¤¤ë»þ¤Ï¡¢2¤òºî¤ì¤ë¤Ê¤ó¤Æ»×¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£Ì´¤ÎÏÃ¤È¤·¤Æ¡È2¤ò¤ä¤ê¤Þ¤·¤ç¤¦¤Í¡É¤È¸À¤Ã¤Æ¤¿¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢¤³¤ì¤¬¼Â¸½¤Ç¤¤Æ´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¡ª¡×¤È´¶³´¿¼¤²¤Ë¸ì¤ë¡£
¡¡¤µ¤é¤ËËÅÄ¤¬¡Ö¡Ø¥³¥¹¥á¥Æ¥£¥Ã¥¯¡¦¥×¥ì¥¤¥é¥Ð¡¼ Season2¡Ù¤Ïº£Ç¯¤ÎÅß¡¢ÊüÁ÷¡¦ÇÛ¿®Í½Äê¤Ç¤¹¡£¤½¤ì¤Þ¤Ç¤â¤¦¾¯¤·¤ªÂÔ¤Á¤¯¤À¤µ¤¤¡ª¡×¤È¹ðÃÎ¤¹¤ë¤È¡¢±üÌî¤È¤È¤â¤Ë¡Ö¤ª³Ú¤·¤ß¤Ë¡Á¡×¤È¼ê¤ò¿¶¤ê¤Ê¤¬¤é¡ÖÅß¡¢Åß¡×¤ÈÏ¢¸Æ¡£Ä¶Àä¥¥å¡¼¥È¤Ê2¿Í¤ÎÍÍ»Ò¤Ë¤¼¤ÒÃíÌÜ¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¡£
¡¡¸ø¼°SNS¤Ç¸ø³«¤µ¤ì¤¿¤³¤Î2¥·¥ç¥Ã¥È¥á¥Ã¥»¡¼¥¸Æ°²è¤Ï¡¢ÂÔ¤Á¤ï¤Ó¤Æ¤¤¤¿¥Õ¥¡¥ó¤Ø¤ÎºÇ¹â¤Î¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¥³¥¹¥á¶È³¦¤Î¡ÈW²¦»Ò¡É¤¬¼¡¤Ë¤É¤ó¤Ê¥È¥¥á¥¤òÆÏ¤±¤ë¤Î¤«¡¢´üÂÔ¤¬¹â¤Þ¤ë¡£
¡¡¤¢¤ï¤»¤Æ¡¢¥·¡¼¥º¥ó2¤Î¾ìÌÌ¼Ì¿¿¤â½é¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£¤¤¤Ã¤¿¤¤¡¢¤É¤ó¤Ê¥·¡¼¥ó¤Ê¤Î¤«ÌÑÁÛ¤¬ËÄ¤é¤à!?
¡¡¥É¥é¥Þ¡Ø¥³¥¹¥á¥Æ¥£¥Ã¥¯¡¦¥×¥ì¥¤¥é¥Ð¡¼ Season2¡Ù¤Ï¡¢2026Ç¯1·î¤Ë¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¤Ë¤ÆÊüÁ÷¡¢FOD¤Ë¤ÆÆÈÀêÀè¹ÔÇÛ¿®Í½Äê¡£
¢¨¸¶ºî¡¦ÆêÅç¤µ¤Á¡¢´ÆÆÄ¡¦¿ÊÆ£¾æ¹¤Î¥³¥á¥ó¥ÈÁ´Ê¸¤Ï°Ê²¼¤ÎÄÌ¤ê¡£
¡ã¥³¥á¥ó¥ÈÁ´Ê¸¡ä
¢£¸¶ºî¡¦ÆêÅç¤µ¤Á
¡¡ÁÇÅ¨¤ÊÌò¼Ô¤µ¤ó¤È¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤µ¤ó¡¢±þ±ç¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤ë¥Õ¥¡¥ó¤Î³§¤µ¤Þ¤Î¤ªÎÏ¤Î¤ª¤«¤²¤Ç¡¢»ä¤â¤¤¤Á»ëÄ°¼Ô¤È¤·¤Æ³Ú¤·¤Þ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¥É¥é¥Þ¤òºÆ¤Óºî¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£µÓËÜ¤¬´°À®¤·¤Æ¤¤¤¯¤Þ¤Ç¤Î²áÄø¤Ë´Ø¤ï¤é¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¡¢À©ºî¥Á¡¼¥à¤Î³§¤µ¤ó¤ÎÇ®ÎÌ¤ò¤¢¤ê¤¬¤¿¤¯´¶¤¸¤Ê¤¬¤é¡¢¼¡¤Ï¤É¤ó¤ÊºîÉÊ¤Ë¤Ê¤ë¤ó¤À¤í¤¦¤È¥É¥¥É¥¤ï¤¯¤ï¤¯¤¹¤ëÆü¡¹¤ò²á¤´¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤¤Ã¤ÈÁ°²ó¤è¤ê¤â¤µ¤é¤Ë¥Ñ¥ï¡¼¥¢¥Ã¥×¤·¤¿ºîÉÊ¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤È´¶¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥Õ¥¡¥ó¤Î³§¤µ¤Þ¤È°ì½ï¤ËÊüÁ÷¤ò³Ú¤·¤ß¤ËÂÔ¤Á¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡ª
¢£´ÆÆÄ¡¦¿ÊÆ£¾æ¹
¡¡ºÆ¤Ó±üÌî¤¯¤ó¡¢ËÅÄ¤¯¤ó¤ÈÇ®¤¤Æü¡¹¤ò²á¤´¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Á°²ó¤ÎÊüÁ÷¤«¤éÂ³ÊÔ¤òË¾¤àÂô»³¤Î¤´°Õ¸«¤ò¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢ËÍ¼«¿È¤â¶¯¤¯Ë¾¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¥Õ¥¡¥ó¤Î³§¤µ¤Þ¤Ë¡¢¥·¡¼¥º¥ó2À½ºî·èÄê¤òÁá¤¯¸À¤¤¤¿¤¯¤Æ»ÅÊý¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡ª¡¡2¿Í¤ò°Ï¤à¿·¤¿¤Ê¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤âÅÐ¾ì¤·¡¢ËèÆüÆø¤ä¤«¤Ë»£±Æ¤¬¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£¥Ñ¥ï¡¼¥¢¥Ã¥×¤·¤¿¡È¤µ¤Ï¤Ê¤Ä¡É¥³¥ó¥Ó¤ò¤¼¤Ò¤ª³Ú¤·¤ß¤¯¤À¤µ¤¤¡ª
¢£´ÆÆÄ¡¦½õ´ÆÆÄ¡§¿ù»³²Å°ì
¡¡¥É¥é¥Þ¡Ø¥³¥¹¥á¥Æ¥£¥Ã¥¯¡¦¥×¥ì¥¤¥é¥Ð¡¼¡Ù¤¬³§¤µ¤Þ¤Î°¦¤Î¤ª¤«¤²¤Çµ¢¤Ã¤Æ¤¤Þ¤¹¡£±üÌîÁÔ¤¯¤ó¡õËÅÄÍµÂç¤¯¤ó¤òÉ®Æ¬¤ËÁ°ºî¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢¿·¤·¤¤Ãç´Ö¤Ê¤É¤¢¤é¤æ¤ë»ö¤¬¥Ñ¥ï¡¼¥¢¥Ã¥×¡£ÏÃ¿ô¤âÁý¤¨¤Æ¡¢Á°ºî¤Ï½õ´ÆÆÄ¤À¤Ã¤¿¿ù»³¤â¡¢¤½¤Î°î¤ì¤ë°¦¤æ¤¨¤«´ÆÆÄ¤ò¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤³¤È¤Ë¡£¤â¤Á¤í¤ó½õ´ÆÆÄ¤È¤·¤Æ¤ÏÁ´ÏÃ¤Ë·È¤ï¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£¸¶ºî¡¢¤½¤·¤Æ¥É¥é¥Þ¤ò°¦¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤ë³§¤µ¤Þ¤òÊú¤ÄÙ¤¹¤Ù¤¯¡¢¥¥ã¥¹¥È¡õ¥¹¥¿¥Ã¥Õ¡¢¥Þ¥¸¤Î¥¬¥Á¤ÎËÜµ¤¤ÇË¨¤¨¤ËÇ³¤¨¤Æ¤Þ¤¹¡£Ü§¤ÈÅÍ¿¿¤Î¤µ¤é¤Ê¤ë¥¤¥Á¥ã¥¤¥Á¥ã¤ò¤ª³Ú¤·¤ß¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢£µÓËÜ¡¦¶â¿ù¹°»Ò
¡¡¸¶ºî¤ÎÆêÅç¤µ¤ÁÀèÀ¸¡¢±é¼Ô¤Î³§¤µ¤Þ¤Ï¤¸¤á¡¢¤³¤ÎºîÉÊ¤Ë´Ø¤ï¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿Èó¾ï¤ËÂ¿¤¯¤Î³§¤µ¤Þ¤Î¤ªÎÏ¤Ç¡¢¤³¤ÎÅÙ¡Ø¥³¥¹¥á¥Æ¥£¥Ã¥¯¡¦¥×¥ì¥¤¥é¥Ð¡¼ Season2¡Ù¤ò·Þ¤¨¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤·¤Æ²¿¤è¤ê¤³¤ÎºîÉÊ¤ò°¦¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿³§¤µ¤Þ¤ËËÜÅö¤Ë´¶¼Õ¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡£¿´¤È¿´¤Î·ë¤Ó¤Ä¤¤òÄ¶¤¨¤¿´ÖµÜ¤Èº´¶¶¤Î¿·¤¿¤Ê¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ÎÀè¤Ë¤Ï°ìÂÎ¤É¤ó¤ÊÀ¤³¦¤¬ÂÔ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡©¡¡´ÖµÜ¤Èº´¶¶¤Ï¤¤Ã¤È³§¤µ¤ó¤Î¿È¶á¤Ë¤¤¤Þ¤¹¡£Èà¤é¤ÎÆ³¤½Ð¤·¤¿Åú¤¨¡¢¤½¤·¤Æ¤µ¤é¤ËÂ³¤¯2¿Í¤ÎÌ¤Íè¤ò³§¤µ¤ó¤È°ì½ï¤ËËÂ¤¤¤Ç¹Ô¤±¤¿¤é¹¬¤¤¤Ç¤¹¡£