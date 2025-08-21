外為サマリー：１４７円４０銭前後で推移、ＦＯＭＣ議事要旨がドル下支え 外為サマリー：１４７円４０銭前後で推移、ＦＯＭＣ議事要旨がドル下支え

２１日の東京外国為替市場のドル円相場は、午前１０時時点で１ドル＝１４７円３９銭前後と前日の午後５時時点に比べ２０銭強のドル安・円高となっている。



２０日のニューヨーク外国為替市場のドル円相場は、１ドル＝１４７円３３銭前後と前日に比べ３５銭程度のドル安・円高で取引を終えた。トランプ米大統領がクック米連邦準備理事会（ＦＲＢ）理事に対して辞任を要求したことで、ＦＲＢの独立性を巡る懸念から一時１４６円８７銭まで軟化した。



ただ、２０日に公表された７月開催分の米連邦公開市場委員会（ＦＯＭＣ）議事要旨で、大半の参加者が「雇用を巡る懸念よりもインフレリスクの方が大きい」と指摘し、ややタカ派的だったことがドルを下支え。２２日にパウエルＦＲＢ議長の講演を控えて積極的にドル売り・円買いの持ち高を積み増す動きは乏しく、東京市場のドル円相場は１４７円４０銭前後で推移している。



ユーロは対ドルで１ユーロ＝１．１６４７ドル前後と前日の午後５時時点に比べて０．０００３ドル程度のユーロ高・ドル安。対円では１ユーロ＝１７１円６６銭前後と同２５銭程度のユーロ安・円高で推移している。



