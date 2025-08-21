岡田将生、鳴海唯、渡辺大知、佐藤浩市らの孤独や希望が交差する――『アフター・ザ・クエイク』予告＆場面写真解禁
岡田将生、鳴海唯、渡辺大知、佐藤浩市が主演する井上剛監督最新作『アフター・ザ・クエイク』より、現実と幻想、孤独や希望が交差する本予告と、新場面写真12点が解禁された。
【動画】かえるくんに導かれ、時空を超えた 4 人の物語が未来へつながっていく――『アフター・ザ・クエイク』本予告
原作は、2000年に刊行された村上春樹の連作短編集『神の子どもたちはみな踊る』（新潮文庫）。同著に収録されている4編をベースに一部時代設定を変更、1995年から2025年の30年にわたる物語として新たに生まれ変わった。誰もが抱く孤独をマジックリアリズムを交え描き出し、別々の時代・場所に生きる4人の物語が時空を超えてつながっていく。
本予告は、誰かが謎めいたシルエットと、東京の地下通路を歩く姿から始まる。「巨大な蛙の姿をしたかえるくんがいて、こう言うんだ。『東京を壊滅から救ってほしい』」という言葉とともに、時代を越えて交差する物語が静かに動き出す。
描かれるのは、1995年、2011年、2020年、2025年。30年間に点在する人々の姿だ。小村（岡田将生）は、小さな荷物を釧路へ運ぼうとし、順子（鳴海唯）は過去を背負ったまま焚き火のそばに座っている。善也（渡辺大知）は「君は選ばれた子ども」と告げられ、片桐（佐藤浩市）は謎の男・クシロに「本当に僕のことを覚えていないんですか」と問われる。
そして「ぼくたちの物語は30年前の、あの大きな地震のあとから続いている」という言葉とともに、大友良英による音楽も変化。脇を固める橋本愛、唐田えりか、黒崎煌代、黒川想矢、渋川清彦、井川遥、錦戸亮、堤真一らの姿も映し出され、それぞれの時代で交わされる言葉が、見えない痛みや迷い、孤独や不安といった内面を静かにあぶり出していく。
「なんで俺だけ生きとんやろ」「私ってからっぽなんだよ」「何が起こるかなんて、わからないんだからさ」といったセリフとともに、さまざまな想いが交錯。そんな中、突然巨大なかえるくんが片桐の前に現れ、「再び僕を助けてください」と語りかけるのだ。
ラストは、「過去から現在へ、4つの時代が時空を超えてつながるとき――照らされる、明日への希望」というナレーションと共に、それぞれの時代に光が差し込むようなシーンで締めくくられる。
新場面写真は、それぞれの時代の印象的な瞬間が切り取られたもの。1995年は、小村と妻・未名（橋本愛）がソファに並ぶ姿や、TVをじっと見つめる未名の姿などを収めている。2011年は、順子が関西弁の男・三宅（堤真一）とコンビニで対峙するシーンや、恋人・啓介（黒崎煌代）と自宅で向き合う場面。
2020年は、渡辺大知と黒川想矢がそれぞれ演じる善也が、宗教団体の指導者・田端（渋川清彦）と向き合う場面や、母（井川遥）の戸惑いの表情。2025年では、片桐が、かえるくん（声：のん）や、謎の男・クシロ（錦戸亮）と対話する姿が切り取られている。
喪失感を抱えた主人公たちが、様々な人と対峙するこれらの写真からは、笑いや戸惑い、怒りなど様々な心情が垣間見える。目に見えない想像力を使って、かえるくんはどんな未来へ私たちを導いてくれるのか。時代や場所、現実と幻想、様々な境界を越えて展開される物語の続報に注目だ。
映画『アフター・ザ・クエイク』は、10月3日より全国公開。
