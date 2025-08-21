◇第107回全国高校野球選手権大会第14日目 準決勝 県岐阜商2―4日大三（2025年8月21日 甲子園）

県岐阜商（岐阜）が日大三（西東京）に敗れ、1956年以来、69年ぶりの決勝進出はならなかった。

全力プレーでチームを鼓舞する男が試合を振り出しに戻した。左手指がないハンデを持つ横山温大（はると＝3年）が0―1の2回無死一、三塁、貴重な一振りでムードを変えた。膝元へのスライダーをすくい上げ、右翼へ高々と飛球を打ち上げると、三走が生還して同点。横山にとっては今大会3打点目の貴重な同点犠飛となった。

守備からのリズムを確実に形にした。2回2死二塁、日大三の1番・松永海斗（3年）が左前打を放ったが、左翼手・宮川鉄平（3年）が本塁への好送球で、二走をタッチアウトに。同点劇は宮川の中前打から始まった。

全員でつくった勢いを4番打者が加速させた。準々決勝・横浜戦（神奈川）でサヨナラ打を放った坂口路歩（3年）は1―1の5回2死一、二塁、日大三のエース・近藤優樹（3年）の投球を捉え、右前に勝ち越し打。球場のボルテージは最高潮に達した。

背番号1の柴田蒼亮（2年）は3回以外全ての回で得点圏に走者を背負いながらも、粘り強い投球で強打の日大三打線に的を絞らせなかった。しかし球数が100球を超えた終盤に疲労の色が出始める。1―2の8回に同点に追いつかれ、延長タイブレークの10回に決定的な2点を失った。それでも9回2死一、三塁、147球目にこの日最速の146キロを計測するなど、魂を込めて164球を投げ抜いた。

公立校としては2018年の金足農（秋田）以来、7年ぶりの決勝進出はならなかったが、さわやかな戦いぶりは甲子園に鮮烈な記憶を残した。全力で戦ったナインは胸を張って、聖地を去る。