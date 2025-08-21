大阪堀江の人気ベーカリーに「冷やしチーズスフレ」が新登場。ひんやり×ふわしゅわに癒されて暑さを乗り切ろ！
体温かな？と思う高い気温が続く、この夏。ひんやり冷たいスイーツに癒されたいですよね。
大阪・堀江エリアのベーカリーショップ「bo-nobakery（ボーノベーカリ）」には、ひんやり×ふわしゅわなスイーツブレッド「冷やしチーズスフレ」が新登場。
8月22日（金）から期間限定で販売がスタートします。
生ベーグルが大人気の大阪堀江「ボーノベーカリ」
「ボーノベーカリ」は国産小麦などの素材選びにこだわり、毎日店内工房でひとつひとつ手作りするベーカリーショップです。
店内には食べやすい棒型のパンをはじめ、選ぶのも楽しいパンが並びます。
中でも看板アイテムの『生ベーグル』は、発売から20万個以上を販売した大人気シリーズ。
ベーグルのイメージをくつがえす、しっとり弾力のある“むぎゅっもちっ”食感が特長です。
「生ベーグルドーナツ（カスタード）」
生ベーグルの食感を活かして“揚げない製法”で仕上げた「生ベーグルドーナツ」も人気アイテムですよ。
ひんやり、ふわしゅわな新作「冷やしチーズスフレ」
この夏の新作「冷やしチーズスフレ」（税込313円）はアイスでもケーキでもない、ひんやり冷たい新感覚の“チーズスフレパン”なのだそう。
懐かしい味わい＆ふわしゅわっと口の中でとろける食感がたまらない…！冷やして食べられるから、暑い夏にぴったりですよ。
ふわしゅわなおいしさのヒミツをチェック
「冷やしチーズスフレ」は、こだわりの製法で辿り着いた“ふわしゅわ”な食感が特長です。
丁寧に泡立てたきめ細やかなメレンゲにスペイン産クリームチーズを合わせ、やさしく、なめらかな口どけを実現。
生地は水分を保ちながらふんわり焼きあげてから、冷やして落ち着かせることで、チーズのコクがぎゅっと凝縮された、冷たくおいしい“ふわしゅわ”食感に仕上がるのだとか。
とろけて消えるような軽やかな口どけに、底に仕込んだオレンジピールが爽やかなアクセントをプラスします。
暑さで食欲がない人も、ひんやり冷やしパンならおいしく食べられそう。
まだしばらくは暑い日が続きそうですが、ひんやり×ふわしゅわに癒されて乗り切ってくださいね。
■ボーノベーカリ
住所：大阪府大阪市西区南堀江2-9-16-1F
※大阪メトロ千日前線・桜川駅から徒歩5分
営業時間：9:00〜18:00
※不定休
公式サイト：https://bonobakery.jp/
Instagram：＠bonobakery_horie
参照元：Bone株式会社 プレスリリース
大阪・堀江エリアのベーカリーショップ「bo-nobakery（ボーノベーカリ）」には、ひんやり×ふわしゅわなスイーツブレッド「冷やしチーズスフレ」が新登場。
8月22日（金）から期間限定で販売がスタートします。
生ベーグルが大人気の大阪堀江「ボーノベーカリ」
「ボーノベーカリ」は国産小麦などの素材選びにこだわり、毎日店内工房でひとつひとつ手作りするベーカリーショップです。
店内には食べやすい棒型のパンをはじめ、選ぶのも楽しいパンが並びます。
中でも看板アイテムの『生ベーグル』は、発売から20万個以上を販売した大人気シリーズ。
ベーグルのイメージをくつがえす、しっとり弾力のある“むぎゅっもちっ”食感が特長です。
「生ベーグルドーナツ（カスタード）」
生ベーグルの食感を活かして“揚げない製法”で仕上げた「生ベーグルドーナツ」も人気アイテムですよ。
ひんやり、ふわしゅわな新作「冷やしチーズスフレ」
この夏の新作「冷やしチーズスフレ」（税込313円）はアイスでもケーキでもない、ひんやり冷たい新感覚の“チーズスフレパン”なのだそう。
懐かしい味わい＆ふわしゅわっと口の中でとろける食感がたまらない…！冷やして食べられるから、暑い夏にぴったりですよ。
ふわしゅわなおいしさのヒミツをチェック
「冷やしチーズスフレ」は、こだわりの製法で辿り着いた“ふわしゅわ”な食感が特長です。
丁寧に泡立てたきめ細やかなメレンゲにスペイン産クリームチーズを合わせ、やさしく、なめらかな口どけを実現。
生地は水分を保ちながらふんわり焼きあげてから、冷やして落ち着かせることで、チーズのコクがぎゅっと凝縮された、冷たくおいしい“ふわしゅわ”食感に仕上がるのだとか。
とろけて消えるような軽やかな口どけに、底に仕込んだオレンジピールが爽やかなアクセントをプラスします。
暑さで食欲がない人も、ひんやり冷やしパンならおいしく食べられそう。
まだしばらくは暑い日が続きそうですが、ひんやり×ふわしゅわに癒されて乗り切ってくださいね。
■ボーノベーカリ
住所：大阪府大阪市西区南堀江2-9-16-1F
※大阪メトロ千日前線・桜川駅から徒歩5分
営業時間：9:00〜18:00
※不定休
公式サイト：https://bonobakery.jp/
Instagram：＠bonobakery_horie
参照元：Bone株式会社 プレスリリース