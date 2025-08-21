◆米大リーグ ナショナルズ５―４メッツ（２０日・米ワシントンＤＣ＝ナショナルズパーク）

メッツの千賀滉大投手が２０日（日本時間２１日）、敵地でのナショナルズ戦に先発。右太もも裏故障で負傷者リスト（ＩＬ）入りし、復帰後７試合目のマウンドも５回０／３を６安打５失点（自責点４）で５敗目。４奪三振、２四球で防御率は２・５８。

１、２回は一人の出塁も許さなかったが、３回に７番クルーズに２ストライクから４連続ボールで四球を出し、続く８番ミラスのスイングしたバットに捕手トーレンスのミットが触れて打撃妨害出塁、１死後ウッドを歩かせ満塁。エイブラムズに一塁内野安打、ベルに中犠飛を許して２点を先行された。

カッターを打たれた４回、今度は変化球が甘くなって２失点する。デヨングにはスイーパーを左翼に二塁打され、クルーズにはフォークボールがど真ん中に入り左翼線タイムリー二塁打、８番ミラスにはスイーパーを右翼線にはじき返される三塁打で４点目を献上。５回にはベルにカッターを右翼席にたたき込まれた。

メッツ打線が６回に３点を挙げて１点差に詰め寄ったが、６回先頭打者に安打を打たれて降板。その後メッツの反撃及ばず１点差で敗れ、千賀に黒星がついた。

千賀は１４日のブレーブス戦は５回２／３を５安打２失点。勝敗はつかなかったが復活の兆しがみられたピッチング。ＩＬ以降では６試合目で最長イニングを投げ、「自分の投球が出来た」と前向きだった。