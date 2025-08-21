米国向けクチナシ青色素「サンエイ ブルー」 三栄源エフ・エフ・アイ

三栄源エフ・エフ・アイは、米国加工食品向けクチナシ青色素製品「サンエイ ブルー」シリーズを上市した。米国食品医薬品局（FDA）にて使用許可が下りた、§73・168 Gardenia（genipin） blue規格等の適合製品。

鮮やかな青色、高い耐熱性と耐光性を有しており、認可対象食品群において使用可能。黄色色素と配合して緑色に、赤色色素と配合して紫色に着色するなど、幅広い色調を表現することができる。

同社を中心としたクチナシ青色素申請懇話会は、農林水産省の輸出環境整備推進事業による支援を受けて、FDAに対し21 CF §73の証明書免除色素添加物として、クチナシ青色素の認可申請を行ってきた。 FDAは15日付でクチナシ青色色素を§73・168 Gardenia（genipin） blueとしてリストに追加することを発表。8月29日に本法律が発効される。

これにより規格に適合するクチナシ青色素は、米国に輸出される加工食品や米国内で製造販売される、スポーツドリンクやフレーバーウォーター（炭酸飲料を除く清涼飲料）、果汁飲料、茶飲料、ハードキャンディ、ソフトキャンディなど加工食品に使用可能になる。