今日21日(木)午前9時、鹿児島県薩摩川内市の西の海上で、台風12号「レンレン」が発生しました。九州では非常に激しい雨が降り、大雨となる恐れがあります。特に鹿児島県(奄美地方を除く)では、21日夕方から22日夕方にかけて、線状降水帯が発生して大雨災害の危険度が急激に高まる可能性があります。

台風12号「レンレン」発生

今日21日(木)午前9時、鹿児島県薩摩川内市の西の海上で、台風12号「レンレン」が発生しました。中心気圧は1004hPa、中心付近の最大風速は18m/s、最大瞬間風速は25m/sとなっています。





台風12号は今夜には鹿児島県付近に上陸する可能性があります。九州では非常に激しい雨が降り、大雨となる恐れがあります。特に鹿児島県(奄美地方を除く)では、21日夕方から22日夕方にかけて、線状降水帯が発生して大雨災害の危険度が急激に高まる可能性があります。

台風の名前

「レンレン」は、香港が用意した名前で「少女の名前」に由来しています。台風の名前は、「台風委員会」(日本含む14カ国等が加盟)で各加盟国などの提案した名前が、あらかじめ140用意されていて、発生順につけられます。準備された140を繰り返して使用(140番目の次は1番目に戻る)されますが、大きな災害をもたらした台風などがあると、加盟国からの要請によって、その名前を以後の台風では使用しないように別の名前に変更することがあります。