日産新型「エクストレイルNISMO」25年9月発売！ 空力性能アップさせる「赤いエアロパーツ」装着！ “画期的サスペンション”初搭載で走りがスゴい「スポーツSUV」とは！

空力性能アップさせる「赤いエアロパーツ」装着！

日産は2025年8月21日、ミドルサイズSUV「エクストレイル」をベースにした新型「エクストレイル NISMO」を発表しました。

「情熱体験をもたらすグランドツーリングSUV」をコンセプトに開発されたエクストレイル NISMOは、「より速く、気持ち良く、安心して走れるクルマ」というNISMOロードカーの思想に基づいて設計。

レース技術のノウハウを活かした空力性能とデザイン性が両立したスタイリング、専用チューニングによる走行性能の高さを実現しました。

優れた走行性能が魅力の新型「エクストレイル NISMO」

新型エクストレイル NISMOは、NISMO SUVとしてコーナリング限界の高さ、伸びのある加速、フラットで質感の高い乗り味を特徴としており、サスペンションでは、ショックアブソーバーにカヤバ製Swing Valve（スイングバルブ）を日産車として初採用。

車高の高いSUVの課題であるボディモーションの抑制と全ての乗員の乗り心地の確保という背反性能を両立し、高いスタビリティの上に上質さを確保しています。

パワーユニットは、1.5リッターVCターボエンジンで発電を行う第二世代e-POWER、駆動方式は電動駆動4輪制御技術「e-4ORCE」を専用にチューニングした「NISMO tuned e-4ORCE」を搭載します。

NISMO tuned e-4ORCEはリアタイヤの駆動力配分を増やし、フロントタイヤを旋回方向に使う制御とすることで、旋回加速時の高いライントレース性を実現するとともに、ドライブモード毎に加速特性や前後駆動配分を専用チューニングすることで、雪道も含めた様々な走行シーンにおいて安心かつ気持ちの良い走りを実現しました。

さらにタイヤは、「アリアNISMO」でも高い評価を得ているミシュラン PILOT SPORT EVを装着。20インチ化に加えホイールのリム幅を広げることで、操舵応答性の向上を図っています。

また、サスペンションやタイヤの変更に合わせてパワーステアリングにも専用チューニングが加えられました。

新型エクストレイル NISMOではグランドツーリングSUVのコンセプトにあわせ、VCM（ビークルコントロールモジュール）を専用チューニングし、電動車としてのレスポンス・力強さを重視した「SPORTモード」と、加速の伸びを重視した「AUTOモード」を備えることで日常の様々なシーンで速さと気持ち良さを感じられるセッティングとしています。

デザインは、一目でNISMOとわかるデザインと高い空力性能に加え、オールマイティな走破性を兼ね備えたSUVの力強さと頼もしさを表現。

フロントのデザインは、グリル上部に横に伸びるダーククロムのアクセントを施すことで、シグネチャーランプと連続感を演出し、水平基調なワイド感を表現しました。

また、センターにNISMOのロゴを配したフロントアンダースポイラーはダウンフォースの発生に貢献。サイドアンダースポイラーもレッドアクセントでNISMOらしいデザインとしながら、車体底面の負圧領域を拡大することでダウンフォースを強化しています。

リアにおいては下端をディフューザー形状とし、レーシングカーを想起させるリアフォグランプを配しました。

専用の20インチアルミホイールは、ENKEI社の「MAT工法」を用いることで軽量化と高剛性を両立。センター部の開口面積を広くすることでブレーキの冷却効果を狙うだけでなく、ホイール外周部をフラットにし車体側面の風の流れを整流する効果も備えています。

これらの性能向上のための機能的デザインにより、空気抵抗を悪化させることなく、ダウンフォースを生み出します。（ベース車と比較し、揚力を29％低減）

ボディカラーは、「ホワイトパール」「グレーメタリック」「ブラックパール」の3色のモノトーンカラーと、「レッドパール」「ホワイトパール」「NISMOステルスグレー」にブラックのルーフを合わせた3色のツートーンカラーの、計6色のラインナップになっています。

インテリアはベース車の快適性と機能性をそのままに、黒を基調としながら随所にレッドアクセントを施すことで、NISMOモデルに代表される上質さとスポーティさを兼ね備えたコーディネートとしました。

よりスポーティさを求めるユーザー向けに、「NISMO専用チューニングRECAROスポーツシート」をオプション設定。コーナリング時に体の動きを抑える高いホールド性を持ち、クルマと一体感あるドライビングをサポートします。

パワーリクライニング機構やシートヒーター機能も備えることで高い快適性も兼ね備えました。

※ ※ ※

新型エクストレイル NISMOの価格（消費税込）は541万6400円から596万2000円です。2025年9月24日の発売を予定しています。

なお、新型エクストレイル NISMOと今回マイナーチェンジしたエクストレイルでは、NISMOロゴ入りの「プラスチックバイザー」「ドアステップアクセントプレート」「フロアマット／ラゲッジマット」など、よりスポーティに演出するNISMOパーツが設定されます。