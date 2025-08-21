ベルメゾンから、「SWIMMER（スイマー）」と「サンリオキャラクターズ」がコラボレーションした、「チェック袖ミニ裏毛ライトスウェットシャツ」が登場！

「ハローキティ」や「マイメロディ」「クロミ」たちが「スイマー」の世界に入り込んだ、レトロキュートなデザインのベビー＆キッズアウェアです☆

ベルメゾン SWIMMER（スイマー）・サンリオキャラクターズ「チェック袖ミニ裏毛ライトスウェットシャツ」

価格：2,690円（税込）

カラー：2色（アイボリー系、ベージュ系）

サイズ：5サイズ（80、90、100、110、120）

販売店舗：ベルメゾン公式サイト「ベルメゾンネット」

ベルメゾンから、動物やスイーツをモチーフにしたデザインが特徴的な雑貨ブランド「SWIMMER（スイマー）」と「サンリオキャラクターズ」がコラボレーションした「SWIMMER×SANRIO CHARACTERS」の「チェック袖ミニ裏毛ライトスウェットシャツ」が登場！

2024年12月に発売された「スイマー」と「サンリオキャラクターズ」のベルメゾンオリジナルコラボレーションウェアが好評だったことから、今回新たに秋冬シーズンに向けた新アイテムとして薄手のスウェットシャツが開発されました。

「アイボリー系」「ベージュ系」の2色展開で、男女問わず着用できるカラーリングです。

フロント部分には「スイマー」オリジナルの動物のキャラクターと、「サンリオキャラクターズ」が仲良くテーブルを囲むイラストがプリントされています。

袖にはチェック柄をデザインし、かわいくポップなデザインに！

サイズは、80〜120の５サイズ展開で、きょうだいでお揃いのコーディネートを楽しむこともできます。

80・90サイズには首元にスナップボタンがついており、着脱もしやすい仕様です。

アイボリー系

アイボリーの身生地に赤いチェック柄の袖が映える遊び心のあるデザイン！

「ハローキティ」「マイメロディ」「シナモロール」「リトルツインスターズ（キキ＆ララ）」と「スイマー」のキャラクターがテーブルで仲良くパンケーキ作りを楽しんでいる姿がプリントされています。

ベージュ系

ベージュにグリーンを合わせた秋冬らしい落ち着きのあるカラーリングのウェア。

「ポチャッコ」「ハンギョドン」「ポムポムプリン」「クロミ」「タキシードサム」と「スイマー」のキャラクターがパンケーキパーティを楽しんでいるイラストがプリントされています☆

根強いファンがいるブランド「スイマー」とキュートな「サンリオキャラクターズ」のコラボウェア第2弾！

「チェック袖ミニ裏毛ライトスウェットシャツ」は、ベルメゾン公式サイト「ベルメゾンネット」にて販売中です。

