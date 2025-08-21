「首元よれてきたな、、」→【しまむら】で買い足し！ 大人のサマ見え♡「即戦力Tシャツ」

Tシャツの出番が増える夏。そろそろ首元がよれてきた……。これから買い足すなら、大人のサマ見えを狙えるTシャツが揃う【しまむら】をチェックして。ヴィンテージ風のデザインが高見えするTシャツや、最旬スタイルを楽しめる箔プリントTシャツなど。着るだけでおしゃれな雰囲気をまとえる「即戦力Tシャツ」が豊富にラインナップ。プチプラでGETできるので、まとめ買いしたくなるかも。

コーデに迷ったときの即戦力に！ 着るだけでサマになりそうなTシャツ

【しまむら】「CフォトTシャツ」\1,089（税込）

フロントの刺繍ロゴ、大きなバックプリントが目を引くTシャツは、一枚サラッと着るだけでサマ見えしそう。モノトーンカラーにフロントのピンクロゴがアクセントになり、大人可愛い雰囲気も演出。「刺繍にフォトプリント……更に綿100%のナチュラルないいとこ取り」と、リアルバイした@naco_roomsさんも絶賛しています。

カジュアルコーデをランクアップできる高見えTシャツ

【しまむら】「TT＊PENピグメントT」\1,419（税込）

「ヴィンテージ風のデザインとプリント & カラーめちゃかわだった」と@marino12131さんを虜にしたのは、フロントのロゴにピグメント加工を施したTシャツ。プチプラとは思えない凝ったデザインが、いつものカジュアルコーデをランクアップさせてくれそうです。秋っぽカラーで、季節先取りコーデも楽しめそう。

主役級に映える！ 最旬箔プリントTシャツ

【しまむら】「CTハクロゴ フレンチSLT」\1,089（税込）

メタリックシルバーの箔プリントデザインが、今っぽくておしゃれなTシャツ。着映え力抜群のTシャツを投入すれば、シンプルなワンツーコーデも垢抜けた印象に。ジャケットやカーディガンのインナーとしても存在感を発揮し、今から秋までロングシーズン活躍しそうです。フレンチスリーブで二の腕をカバーできそうなのも嬉しいポイント。

大人っぽくて上品！ スタイリングしやすい即戦力Tシャツ

【しまむら】「ラメプリントTシャツ」\1,089（税込）

さりげないラメグリッターロゴが、大人っぽくて上品なTシャツ。カジュアルすぎないデザインなので、キレイめコーデやフェミニンスタイルにもマッチしそう。サイドスリット入りでタックインもアウトもサマ見え。まだまだ続く夏コーデの即戦力になりそうです。

※本文中の画像は投稿主様より掲載許諾をいただいています。

※こちらの記事では@naco_rooms様、@marino12131様、@_rico.coco__guk様、@aiaimama.v.v.v様のInstagram投稿をご紹介しております。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：mana.i