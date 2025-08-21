ミスド、秋の新作ドーナツ企画「秋のいもくり推しド合戦」開幕 さつまいもド＆くりドが限定登場
ミスタードーナツが、秋の新作ドーナツ企画『秋のいもくり推しド合戦』を27日から期間限定で展開する。「さつまいもド」3種と「くりド」2種が登場し、旬の味覚をドーナツで楽しむことができる。
【写真】「美味しそう！」さつまいもド しっとりスイートポテトなど
創業55周年を迎えたミスタードーナツは「いつもあるのに、いつもあたらしい。」をブランドスローガンに掲げ、身近な幸せと新しい出会いを提供してきた。今回の『秋のいもくり推しド合戦』は、その一環として秋の王道食材を取り入れた期間限定企画となる。
「さつまいもド」は、しっとり＆ねっとりとした食感を追求した生地が特長。今年はさらに“ねっとり”感にこだわり、濃蜜いもソースやスイートポテトフィリング、カリカリのブリュレなどを組み合わせた3種類がラインアップ。素材の甘みと多彩な食感のコントラストが楽しめる。
一方の「くりド」は、昨年に続き登場する人気シリーズ。今年は新しい生地を採用し、栗らしい“ほくほく＆しっとり食感”を再現。マロン風味のチョコやホイップを合わせ、栗の風味を存分に味わえる仕上がりとなっている。
販売期間は8月27日から10月下旬まで（順次終了予定）で、全国のミスタードーナツ（一部店舗を除く）にて展開される。SNSでも「どっちを推す!?」と盛り上がること必至の“推しド合戦”。秋の訪れをスイーツで感じられる限定企画となりそうだ。
