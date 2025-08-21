２０日、木製の器「チェマ（切瑪）」とハダカムギで作った「青稞酒」を贈られる習近平氏。（ラサ＝新華社記者／謝環馳）

　【新華社ラサ8月21日】習近平（しゅう・きんぺい）中国共産党中央委員会総書記・国家主席・中央軍事委員会主席は20日、中央の代表団を伴い特別機で西蔵自治区ラサ市に到着した。自治区成立60周年の祝賀行事に出席する。

２０日、特別機のタラップ上で出迎えの人々に手を振る習近平氏。（ラサ＝新華社記者／殷博古）
２０日、車の窓を開け、沿道の人々に手を振る習近平氏。（ラサ＝新華社記者／申宏）