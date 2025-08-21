ニューストップ > 海外ニュース > 中国ニュース > 習近平氏、ラサ到着 西蔵自治区成立60周年祝賀行事に出席 習近平氏、ラサ到着 西蔵自治区成立60周年祝賀行事に出席 習近平氏、ラサ到着 西蔵自治区成立60周年祝賀行事に出席 2025年8月21日 10時20分 新華社通信 リンクをコピーする みんなの感想は？ ２０日、木製の器「チェマ（切瑪）」とハダカムギで作った「青稞酒」を贈られる習近平氏。（ラサ＝新華社記者／謝環馳） 【新華社ラサ8月21日】習近平（しゅう・きんぺい）中国共産党中央委員会総書記・国家主席・中央軍事委員会主席は20日、中央の代表団を伴い特別機で西蔵自治区ラサ市に到着した。自治区成立60周年の祝賀行事に出席する。２０日、特別機のタラップ上で出迎えの人々に手を振る習近平氏。（ラサ＝新華社記者／殷博古）２０日、出迎えの人々に手を振る習近平氏。（ラサ＝新華社記者／謝環馳）２０日、出迎えの人々に手を振る習近平氏。（ラサ＝新華社記者／謝環馳）２０日、出迎えの人々に手を振る習近平氏。（ラサ＝新華社記者／殷博古）２０日、出迎えの人々に手を振る習近平氏。（ラサ＝新華社記者／燕雁）２０日、車の窓を開け、沿道の人々に手を振る習近平氏。（ラサ＝新華社記者／申宏） リンクをコピーする みんなの感想は？