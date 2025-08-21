歌手クリス・ハート（40）が21日までにX（旧ツイッター）を更新。離婚した妻との間にもうけた子どもの監護権をめぐる家庭裁判所での裁判が終結したことを報告した。

ハートは13年に結婚したシンガー・ソングライターの福永瞳との間に3人の子どもをもうけるも、23年4月に離婚を発表していた。今回の投稿で「今年初め、配慮を欠いた週刊誌記者による朝の保育園前での突撃取材と盗撮、そして何者かによるリークが重なり、一部メディアやSNS上で事実とは異なる情報や憶測が広まりました」と経緯を説明。「このたび子どもたちの監護に関する家庭裁判所での審判が終結し、決定が下りましたのでご報告いたします。家庭裁判所は、これまで通り私が親権・監護権を持ち、子どもたちを養育していくことを認めました」と報告した。

裁判所の判断について「一年半にわたる徹底した審理の中で、裁判所は子どもたちの環境・健康・福祉、そして子ども本人の意思を慎重に調査・考慮し、『現在の環境に問題はなく、監護者の変更は理由がない』と判断しました。また、裁判所は2023年の離婚に関して『強制や虚偽があった』とする事実を裏付ける資料はないとして認めませんでした」と説明。

「私は家族や子どもたちを守るために、これまで広まった誤った情報については、事実に基づいて否定し、ご報告させていただきます。これらの名誉毀損や営業妨害にあたる行為は、子どもたちの心の平穏を脅かすものです。子どもの安心・安全を最優先に、関係者への正式な要請など法的対応を続けてまいります」とした。

続けて「最も辛かったのは、子どもたちと妻が不必要な注目を浴び、支援してくださる方々まで傷つけてしまったことです。二度とこのようなことが起きないよう、努めてまいります」とハート。「現在は子どもたちの笑顔と元気な声が家の中に戻り、平穏で幸せな毎日を過ごしています」といい、「今後も、事実に反する投稿や名誉を傷つける行為には、家族の平和を守るために法的対応を行ってまいります。どうかプライバシーに関わる未確認情報を広めることのないようお願い申し上げます」と呼びかけた。