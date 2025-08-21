今田美桜がヒロインのNHK連続テレビ小説「あんぱん」（月〜金曜）の20日に放送された第103回の平均世帯視聴率が16・6％（関東地区）だったことが21日、ビデオリサーチの調べで分かった。平均個人視聴率は9・0％だった。番組最高は第68回の17・8％。

朝ドラ112作目で、「アンパンマン」の生みの親、漫画家やなせたかし（本名・柳瀬嵩）さんと小松暢さん夫妻の半生がモデルの物語で、戦前、戦中、戦後の時代を生き抜き、“逆転しない正義”を体現した「アンパンマン」を生み出すまでの愛と勇気の物語を描く。

主題歌はRADWIMPSの「賜物」（たまもの）。語りはNHK林田理沙アナウンサーが務める。

あらすじは、あらすじは、嵩（北村匠海）は「まんが教室」という番組に出演してほしいという健太郎（高橋文哉）の頼みをしぶしぶ承諾する。そして第一回の放送日。生放送でガチガチに緊張する嵩。そんな嵩を、のぶ（今田美桜）がテレビの前で心配そうに見守る中、絵描き歌の初動からミスをした嵩は慌てふためき…!? それからしばらくして、羽多子（江口のりこ）が高知から懐かしい人物を連れてやってくる。幼なじみで戦友の康太（櫻井健人）だった。康太は羽多子の店で食堂をやりたいと明かす。戦地で敵の女性から卵をもらったことが忘れられないという。どんなかたちでも恩返ししたいと話す。嵩らはそれに賛成し、羽多子も手伝うことになる。