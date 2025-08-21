私たちの宝物である高梁川を写真で表現

高梁川流域連盟（会長：伊東香織 倉敷市長）は、「高梁川流域の自然フォトコンテスト2025」の作品募集を2025年8月22日（金）から9月8日（月）まで実施します。

コンテストのテーマは「私たちの生命の基盤であり、かけがえのない宝物である高梁川（支流や流域を含む）の自然や暮らしを撮影したもの」

応募作品は、新見市・高梁市・総社市・早島町・倉敷市・矢掛町・井原市・浅口市・里庄町・笠岡市のいずれかで、昨年（2024年）4月1日以降に撮影された未発表の作品である必要があります。

サイズは四ツ切（ワイド四ツ切可）またはA4サイズで、単写真または3点1組の組写真での応募が可能です。一人につき10点まで応募できます（組写真は3点1組で1点とカウント）。

豪華賞金と展示の機会

入賞作品には下記の賞が用意されています



推薦：1点（副賞5万円）



特選：2点（副賞1万円）



学生奨励賞：2点以内（副賞あり、学生のみ受賞可能）



入選：20点以内（副賞あり）



佳作：30点以内（副賞あり）



なお、入賞は1人1点のみですが、学生は「学生奨励賞」を含め、すべての賞が受賞対象となります。「学生」とは、小・中・高・高専・短大・大学・大学院・専門学校などの在学者です。

入賞作品は、令和7年10月29日（水）に予定されている表彰式の前後に倉敷市立美術館で展示されます。また、次年度の機関誌『高梁川』に掲載されるほか、流域市町内を巡回展示される場合もあります。

応募方法

応募方法は、作品の裏面に応募票を貼り、110円の切手を貼った返信用封筒を添えて、郵送または持参で提出。応募票は開催要項に付属しているものをコピーするか、高梁川流域連盟のホームページからダウンロードして使用できます。

注意点として、合成・加工をした作品、AIを使用した作品、額装・パネルの作品は受付不可となっています。また、他の著作権および肖像権を侵害しない作品である必要があります。

応募・問い合わせ先

高梁川流域連盟事務局（倉敷市教育委員会生涯学習課内）

〒710-8565 倉敷市西中新田640 TEL：086-426-3845

ホームページ：https://takahashiryuiki.com

審査結果は令和7年10月中旬に応募者へ通知されます。入賞以外の作品は、倉敷市立美術館での入賞作品展示期間中にのみ、事務局窓口で返却されますので、ご注意ください（土・日を除く）。