¥¶¡¦¥Ú¥Ë¥ó¥·¥å¥éÅìµþ¤Î½©¥¢¥Õ¥¿¥Ì¡¼¥ó¥Æ¥£¡¼¡£¤ª·î¸«¤ò¥¤¥á¡¼¥¸¤·¤¿¥á¥Ë¥å¡¼¤ä¥Ô¥ó¥¯¿Ô¤¯¤·¤Î¥¹¥¤¡¼¥Ä¤Ê¤É¡¢2¤Ä¤Î¥Æ¡¼¥Þ¤¬ÅÐ¾ì
¢¡¥¶¡¦¥Ú¥Ë¥ó¥·¥å¥éÅìµþ¤Î½©¥¢¥Õ¥¿¥Ì¡¼¥ó¥Æ¥£¡¼¡£¤ª·î¸«¤ò¥¤¥á¡¼¥¸¤·¤¿¥á¥Ë¥å¡¼¤ä¥Ô¥ó¥¯¿Ô¤¯¤·¤Î¥¹¥¤¡¼¥Ä¤Ê¤É¡¢2¤Ä¤Î¥Æ¡¼¥Þ¤¬ÅÐ¾ì
¥¶¡¦¥Ú¥Ë¥ó¥·¥å¥éÅìµþ¤Î¡Ö¥¶¡¦¥í¥Ó¡¼¡×¤«¤é¡¢¤Õ¤¿¤Ä¤Î½©¤Î¥¢¥Õ¥¿¥Ì¡¼¥ó¥Æ¥£¡¼¤ò¤ªÆÏ¤±¡£9·î¤Ï¤ª·î¸«¤Ë¤Á¤Ê¤ß¡¢Ìë¶õ¤ËÉâ¤«¤ÖËþ·î¤ä¤¦¤µ¤®¤ò¥¤¥á¡¼¥¸¤·¤¿¡Ö¥¢¥Õ¥¿¥à¡¼¥ó¥Æ¥£¡¼¡×¤ò¡¢10·î¤Ï¥Ô¥ó¥¯¥ê¥Ü¥ó³èÆ°·¼È¯¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¤Î¤È¤·¤Æ¡Ö¥¶¡¦¥Ú¥Ë¥ó¥·¥å¥é¡¦¥¤¥ó¡¦¥Ô¥ó¥¯ ¥¢¥Õ¥¿¥Ì¡¼¥ó¥Æ¥£¡¼¡×¤ò³«ºÅ¡£¤ª¹¥¤ß¤ÇÃãÍÕ¤òÁª¤Ù¤ë¥Æ¥£¡¼¥»¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¤È¤È¤â¤Ë¡¢½Ü¤ÎÌ£¤ï¤¤¤ò´®Ç½¤·¤Æ¡£
´ü´Ö¤Ï¡¢2025Ç¯9·î1Æü¡Ê·î¡Ë¤«¤é10·î31Æü¡Ê¶â¡Ë¤Þ¤Ç¡£
¿Íµ¤¤Î·îÌß¤âÅÐ¾ì¡ª½©¤ÎÌ£³Ð¤ò¡¢¤ª·î¸«¥â¥Á¡¼¥Õ¤Î¥¹¥¤¡¼¥Ä¤ä¥»¥¤¥Ü¥ê¡¼¤Ç´®Ç½
9·î¤Ï¡¢¸«¤¿ÌÜ¤ò³Ú¤·¤á¤ë¤Î¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¤Î¤³¤È¡¢Á¡ºÙ¤Ê½©¤ÎÌ£¤ï¤¤¤Ç¿Íµ¤¤òÇî¤·¤¿¡Ö¥¢¥Õ¥¿¥à¡¼¥ó¥Æ¥£¡¼¡×¤¬ºÆÅÐ¾ì¡ª¡¡·î¤ò°ÕÌ£¤¹¤ë¡ÆMoon¡Ç¤ò³Ý¤±¤Æ¡Ö¥¢¥Õ¥¿¥à¡¼¥ó¥Æ¥£¡¼¡×¤ÈÂê¤·¡¢Ìë¶õ¤ËÉâ¤«¤ÖËþ·î¤ä¤¦¤µ¤®¤«¤éÃåÁÛ¤òÆÀ¤¿¥¢¥¤¥Æ¥à¤¬¥Ð¡¼¥É¥±¡¼¥¸·¿¤Î¥¹¥¿¥ó¥É¤ËÇÛ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¤ª·î¸«¤ò¥¤¥á¡¼¥¸¤·¤¿¹õ¤È²«¿§¤Î¿§¹ç¤¤¤Ç¤Þ¤È¤á¤é¤ì¤¿¥¹¥¤¡¼¥Ä¤Ë¤Ï¡¢¤¦¤µ¤®¤òÌÏ¤Ã¤¿¥³¡¼¥Ò¡¼¥¼¥ê¡¼¤¬ÌÜ¤ò°ú¤¯¥Æ¥£¥é¥ß¥¹¤ä¡¢Ìë¶õ¤ËËþ·î¤¬Éâ¤«¤ÖÍÍ»Ò¤òÉ½¤·¤¿ÍÎ¥Ê¥·¤Î¥à¡¼¥¹¤È·ª¤Î¥±¡¼¥¤Ê¤É¡¢¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ê¥Æ¥£¤¢¤Õ¤ì¤ë¥¢¥¤¥Æ¥à¤¬ÀªÂ·¤¤¡£¤Þ¤¿¡¢Ãæ½©¤ÎÌ¾·î¤Ë¤Á¤Ê¤ß¡¢Ãæ¹ñÎÁÍý¡Ö¥Ø¥¤¥Õ¥ó¥Æ¥é¥¹¡×¤Î¿Íµ¤¤Î·îÌß¤âÍÑ°Õ¤µ¤ì¤ë¤Û¤«¡¢´Ý¤ÎÆâ¥Ï¥Ë¡¼¤ò»È¤Ã¤¿¥¯¥Ã¥¡¼¥µ¥ó¥É¤âÅÐ¾ì¡£
¥»¥¤¥Ü¥ê¡¼¤Ë¤Ï¡¢³Á¤È¥ß¥ë¥¯¤ÎÍ¥¤·¤¤´Å¤ß¤ò¤â¤Ä¥â¥Ã¥Ä¥¡¥ì¥é¤ò³Ý¤±¹ç¤ï¤»¤¿¥«¥×¥ì¡¼¥¼¤ä¡¢¥·¥Ê¥â¥ó¤ò¥¢¥¯¥»¥ó¥È¤ËÍø¤«¤»¤¿Æî±»¥µ¥é¥À¤Î¥¯¥é¥Ã¥«¡¼¤Ê¤É¡¢¼ñ¸þ¤ò¶Å¤é¤·¤¿6¼ï¤¬¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¡£ßä¤¸Ãã¥Þ¥í¥ó¤È¥×¥ì¡¼¥ó¤Î2¼ïÎà¤Î¼«²ÈÀ½¥¹¥³¡¼¥ó¤â¤ª³Ú¤·¤ß¤Ë¡£
½©¤ÎË¬¤ì¤ò´¶¤¸¤Ä¤Ä¡¢·î¤òÄ¯¤á¤ë¤è¤¦¤ÊÍ¥²í¤Ê¥Æ¥£¡¼¥¿¥¤¥à¤ò³ð¤¨¤Æ¡£
¿ï½ê¤Ë¥Ô¥ó¥¯¿§¤Î¿©ºà¤ò¤Á¤ê¤Ð¤á¡¢½©¤Î½Ü¤Î¿©ºà¤òÀ¹¤ê¹þ¤ó¤À¿´Ìö¤ë¥Æ¥£¡¼¥»¥Ã¥È
10·î¤Ï¡¢Æý¤¬¤ó¤ÎÍ½ËÉ¡¢Áá´üÈ¯¸«¡¢¿ÇÃÇ¡¢¼£ÎÅ¤ÎÂçÀÚ¤µ¤òÅÁ¤¨¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢Æý¤¬¤ó´µ¼Ô¤ò»Ù±ç¤¹¤ë¥Ô¥ó¥¯¥ê¥Ü¥ó³èÆ°·¼È¯¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¤È¤·¤Æ¡Ö¥¶¡¦¥Ú¥Ë¥ó¥·¥å¥é¡¦¥¤¥ó¡¦¥Ô¥ó¥¯ ¥¢¥Õ¥¿¥Ì¡¼¥ó¥Æ¥£¡¼¡×¤ò³«ºÅ¡£
¥Ô¥ó¥¯¿§¤Î¥ê¥Ü¥ó¤ò¾þ¤Ã¤¿¥Ð¡¼¥É¥±¡¼¥¸·¿¤Î¥¹¥¿¥ó¥É¤Ë¤Ï¡¢¥µ¥¯¥µ¥¯¤Î¥á¥ì¥ó¥²¤È¥é¥º¥Ù¥ê¡¼¥¸¥ã¥à¤ò¥é¥º¥Ù¥ê¡¼É÷Ì£¤Î¥¯¥ê¡¼¥à¤ÇÊñ¤ó¤À¥â¥ó¥Ö¥é¥ó¤Ë¡¢¿¿¤ÃÀÖ¤Ê¥¹¥Ý¥ó¥¸À¸ÃÏ¤ÈÁÖ¤ä¤«¤Ê¥¯¥ê¡¼¥à¥Á¡¼¥º¤¬ÆÃÄ§¤Î¥ì¥Ã¥É¥ô¥§¥ë¥ô¥§¥Ã¥È¥±¡¼¥¡¢¥í¡¼¥ºÉ÷Ì£¤Î¥Þ¥«¥í¥ó¤Ê¤É¤Î¥¹¥¤¡¼¥Ä6¼ï¤¬ÊÂ¤Ó¡¢¥Ô¥ó¥¯¿§¿Ô¤¯¤·¤Î¥¢¥¤¥Æ¥à¤ò³Ú¤·¤á¤ë¡£
¥»¥¤¥Ü¥ê¡¼¤Ë¤Ï¡¢¥¿¥é¥Ð³ª¤Î¥Ý¥Æ¥È¥µ¥é¥À¤òÊñ¤ó¤À¥Ô¥ó¥¯¥µ¥ó¥É¥¤¥Ã¥Á¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢±ö?¤òÍí¤á¤¿ÈÁÎ©¤Î¥¿¥ë¥¿¥ë¤ÈÎÓ¸é¤Î¥Ô¥¯¥ë¥¹¤ò¹ç¤ï¤»¤¿¥Ô¥ó¥¯¥³¡¼¥ó¡¢¥¹¥¤¡¼¥È¥Á¥ê¥½¡¼¥¹¤ò²Ã¤¨¤¿¾®³¤Ï·¤òÀÖ¥¥ã¥Ù¥Ä¤Î¥Ô¥¯¥ë¥¹¤Ç´¬¤¤¤¿À¸½Õ´¬¤¤Ê¤É¡¢½Ü¤òÌ£¤ï¤¦7¼ï¤òÍÑ°Õ¡£
¤É¤Á¤é¤Î¥¢¥Õ¥¿¥Ì¡¼¥ó¥Æ¥£¡¼¤â¡¢¤ª¹¥¤ß¤ÇÃãÍÕ¤òÁª¤Ù¤ë¥Æ¥£¡¼¥»¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¤ò³Ú¤·¤á¤ë¤Î¤¬Ì¥ÎÏÅª¡£¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÌ£¤ï¤¤¤¬¿¥¤ê¤Ê¤¹ìÔÂô¤Ê¤Ò¤È¤È¤¤ò¡¢Íî¤ÁÃå¤¤Î¤¢¤ë¶õ´Ö¤Ç¿´¤æ¤¯¤Þ¤Ç¡£
¢¡¥¢¥Õ¥¿¥Ì¡¼¥ó¥Æ¥£¡¼¤Î²ñ¾ì¤Ï¡©
Æ´¤ì¤Î¥é¥°¥¸¥å¥¢¥ê¡¼¥Û¥Æ¥ë¤ÎÃæ¿´¤Ç¡¢À¸±éÁÕ¤È¤È¤â¤ËÍ¥²í¤Ê»þ´Ö¤ò
¥¶¡¦¥Ú¥Ë¥ó¥·¥å¥éÅìµþ¤ÎÀµÌÌ¸¼´Ø¤òÆþ¤ë¤Èº¸±¦¤Ë¹¤¬¤ë¡Ö¥¶¡¦¥í¥Ó¡¼¡×¤Ï¡¢¥¶¡¦¥Ú¥Ë¥ó¥·¥å¥é¥Û¥Æ¥ë¥º¤Î¾ÝÄ§¤È¤â¤¤¤¨¤ë¥Û¥Æ¥ë¤ÎÃæ¿´¤Ç¤¢¤ê¡ÖÀ¤³¦¤¬Åìµþ¤È½Ð²ñ¤¤¡¢Åìµþ¤¬À¤³¦¤È½Ð²ñ¤¦¾ì½ê¡×¤È¤·¤Æ¡¢¿Í¡¹¤¬½¸¤¦²¹¤«¤¤´¿·Þ¥à¡¼¥É¤¬Éº¤¦¥À¥¤¥Ë¥ó¥°¡£¥¶¡¦¥Ú¥Ë¥ó¥·¥å¥é¹á¹Á¤ÎÅÁÅý¤ò¼õ¤±·Ñ¤°¥¶¡¦¥Ú¥Ë¥ó¥·¥å¥é¥¢¥Õ¥¿¥Ì¡¼¥ó¥Æ¥£¡¼¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢Ä«¿©¤«¤é¥Ç¥£¥Ê¡¼¥¿¥¤¥à¤Þ¤Ç¤¢¤é¤æ¤ë»þ´ÖÂÓ¤Î¥Ë¡¼¥º¤Ë±þ¤¨¤ë¡£¸á¸å¤«¤éÌë¤Î»þ´ÖÂÓ¤Ï¥Ð¥ë¥³¥Ë¡¼¤è¤êÀ¸±éÁÕ¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢¿©»ö¤ä¥É¥ê¥ó¥¯¤È¤È¤â¤ËÍ¥²í¤Ê¤Ò¤È¤È¤¤ò²á¤´¤»¤ë¡£
