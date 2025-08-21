台北の熊讃（ブラボー・ベア）来日・友達探し→ミャクミャクと再会 「大阪万博ついでに台北」呼びかけ【優待特典一覧】
大阪・関西万博（大阪・夢洲）にこのほど、台湾・台北市のマスコットキャラクター「熊讃（ブラボー・ベア）」が登場。「ミャクミャク」とも再会を果たした。
【写真】台北イベントに吉村知事も登場 熊讃（ブラボー・ベア）は愛らしい姿
台北市政府観光伝播局は、万博に出展し、台北観光の多彩な魅力を積極的に発信している。8月10日には「大阪ヘルスケアパビリオン」イベントステージで特別プロモーションを実施し、五感で楽しむ台北旅行をアピールした。
当日は、台北市政府観光伝播局の薛秋火（セツ・シュウカ）副局長と大阪観光局の溝畑宏理事長のほか、熊讃（ブラボー・ベア）もサプライズ登場。元気いっぱいのテーマソングに合わせてダンスを披露し、ファンと交流した。
薛副局長は「今回、大阪観光局と連携して台北観光を紹介できることは、世界中の旅行者に台北の魅力を知っていただく絶好の機会です」と、万博経由での台北訪問に期待する。
ことし5月には、WEST.・中間淳太が台北市観光アンバサダーに就任して「大阪万博ついでに台北」キャンペーンを展開。台北市内の提携パートナー施設などで、万博入場チケットと台湾以外のパスポートを提示すると、多彩な特別優待を得られる。11月末まで実施。
溝畑理事長は「台北には何度も訪れていますが、行くたびに新しい発見があります。日本の皆さんにもぜひ台北を訪れ、美味しいグルメ、温泉、そして人々の温かさを体感してほしい」と呼びかける。
熊讃（ブラボー・ベア）は今回、万博来場にあたり「友達探し」という特別ミッションに挑戦。昨年台北を訪れた大阪・関西万博公式キャラクター「ミャクミャク」と再会して、友情を深めた。
■「大阪万博ついでに台北」キャンペーン
キャンペーン内容：大阪・関西万博の入場チケットと、中華民国（台湾）以外のパスポートを提携パートナーにご提示いただくと、台北市内の60以上のブランドや施設で特別優待を受けることができるチケットを進呈。
期間：2025年5月〜11月末
特別優待例
・故宮博物院：入場券20％オフ、ミュージアムショップでのお買い物10%オフ
・リージェント台北：宿泊料10%オフ
・Just Sleep系列ホテル：指定ホテルに2泊いただくと、宿泊料15%オフ
・オープントップバス：一回券または一日券1枚購入につきもう1枚無料
・維格餅家・唐舖子：ご購入品2点目以降が半額
・猫空ロープウェイ：一日券17%オフ、先着500名に限定の「熊讚悠遊カード」プレゼント
・大倉久和大飯店：お食事料金10%オフ
・洪師父牛肉麺：看板メニュー「牛三寶牛肉麺」2杯目が半額
・スターラックス航空：台北までのフライト利用で航空券 5,000円オフ
・台北101の展望レストラン「85TD」：特典・プレゼントご提供
・人気の足つぼマッサージ「不老松」：特典・プレゼントご提供
・霞海城隍廟：特典・プレゼントご提供
