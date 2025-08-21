グランドニッコー東京 台場のシャインマスカットアフタヌーンティー！シュークリームやタルトなど、美しいスイーツにうっとり
グランドニッコー東京 台場より、心地よい光が降り注ぐ「The Lobby Cafe」にて楽しめる「シャインマスカットアフタヌーンティーセット」が登場。期間は、2025年9月1日（月）から10月31日（金）まで。
スイーツにはシュークリームやタルトなど、シャインマスカットの魅力を詰め込んだアイテムが勢揃い。さらに多彩なセイボリーも。紅茶やハーブティーと一緒に、季節の移ろいを感じるアフタヌーンティーをご堪能あれ。
シャインマスカットがきらめく見た目にも美しいスイーツをお届け
スタンド上段には、大粒のシャインマスカットを贅沢に使用したスイーツがお目見え。軽やかなディプロマットクリームとともに仕上げられた「シャインマスカットシュークリーム」をはじめ、ジュレのすっきりとした味わいが爽やかな「シャインマスカットのヴェリーヌ」、アーモンド風味の生地と合わせた「ライチのムース」が用意される。みずみずしくはじける果実のおいしさを存分に堪能して。
カシスや栗などさまざまな味わいが楽しめるスイーツも
中段に並ぶバリエーション豊かなスイーツも必見。なめらかでやさしい甘みが口の中に広がる「ムースフロマージュ」、色鮮やかで見た目も楽しい「カシスのガトー」、カスタードが果実の甘さを引き立てる「シャインマスカットのタルト」など多彩なスイーツが勢揃い。
ほかにも、つややかな「マスカットのパートドフリュイ」や、渋皮栗を使用した香り高い「モンブラン」も並び、五感で楽しめるスイーツをお届けする。
多彩な味覚が交差する、味わい豊かなセイボリーにも注目
下段は甘味・塩味・酸味が三味一体となり、デザートをより引き立たせるセイボリーがラインナップ。帆立のうまみと果実が織りなす「帆立貝のマリネと彩りフルーツサラダ」のほか、ドライフルーツが香る「チキンパテのアンクルート」、生ハムとクリームチーズのコクが重なり合う「トルティーヤロール」など、バラエティ豊かで食べ応えのあるメニューが楽しめる。
さらにプレーンとマスカット風味の2種類のスコーンには、相性抜群のクロテッドクリームとシャインマスカットジャムが添えられるのでご一緒にどうぞ。
スイーツやセイボリーにもぴったりなドリンクも一緒に
ドリンクは、ロンネフェルトの紅茶とハーブティー、そしてコーヒーを用意。アフタヌーンティーメニューに合わせて選んでいただくのもおすすめ。
旬のみずみずしいシャインマスカットを主役にした贅沢アフタヌーンティーとともに、話に花を咲かせながら優雅なひとときを過ごして。
◆アフタヌーンティーの会場は？
風と光を感じるカフェで、季節ごとの彩り華やかなアフタヌーンティー
グランドニッコー東京 台場の2階にある「The Lobby Cafe」は、大きな窓いっぱいに降り注ぐ太陽の光が心地よい空間。季節ごとの彩り華やかなアフタヌーンティーや、カジュアルランチが楽しめる。家族や友達と、ホテルのカフェで穏やかなひとときを。
