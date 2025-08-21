【台風情報】台風12号（レンレン）発生…詳しい進路と勢力をデータで 最大瞬間風速25メートル程度で九州に停滞も 気象庁発表
風第12号(レンレン)
2025年08月21日10時10分発表
21日09時の実況
種別 台風
大きさ -
強さ -
存在地域 薩摩川内市の西約90km
中心位置 北緯31度50分 (31.8度)
東経129度25分 (129.4度)
進行方向、速さ 北東 ゆっくり
中心気圧 1004 hPa
中心付近の最大風速 18 m/s (35 kt)
最大瞬間風速 25 m/s (50 kt)
15m/s以上の強風域 南側 150 km (80 NM)
北側 110 km (60 NM)
21日21時の予報
種別 台風
強さ -
存在地域 薩摩川内市の西約30km
予報円の中心 北緯31度50分 (31.8度)
東経130度00分 (130.0度)
進行方向、速さ 東 ゆっくり
中心気圧 1004 hPa
中心付近の最大風速 18 m/s (35 kt)
最大瞬間風速 25 m/s (50 kt)
予報円の半径 75 km (40 NM)
22日09時の予報
種別 熱帯低気圧
強さ -
存在地域 宮崎市付近
予報円の中心 北緯32度00分 (32.0度)
東経131度30分 (131.5度)
進行方向、速さ 東 10 km/h (6 kt)
中心気圧 1008 hPa
予報円の半径 105 km (57 NM)