風第12号(レンレン)
2025年08月21日10時10分発表

21日09時の実況
種別    台風
大きさ    -
強さ    -
存在地域    薩摩川内市の西約90km
中心位置    北緯31度50分 (31.8度)
東経129度25分 (129.4度)
進行方向、速さ    北東 ゆっくり
中心気圧    1004 hPa
中心付近の最大風速    18 m/s (35 kt)
最大瞬間風速    25 m/s (50 kt)
15m/s以上の強風域    南側 150 km (80 NM)
北側 110 km (60 NM)

21日21時の予報
種別    台風
強さ    -
存在地域    薩摩川内市の西約30km
予報円の中心    北緯31度50分 (31.8度)
東経130度00分 (130.0度)
進行方向、速さ    東 ゆっくり
中心気圧    1004 hPa
中心付近の最大風速    18 m/s (35 kt)
最大瞬間風速    25 m/s (50 kt)
予報円の半径    75 km (40 NM)

22日09時の予報
種別    熱帯低気圧
強さ    -
存在地域    宮崎市付近
予報円の中心    北緯32度00分 (32.0度)
東経131度30分 (131.5度)
進行方向、速さ    東 10 km/h (6 kt)
中心気圧    1008 hPa
予報円の半径    105 km (57 NM)