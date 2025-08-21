Hey! Say! JUMP伊野尾慧＆知念侑李、“貴重コーデ”で密着「BAILA」表紙登場
【モデルプレス＝2025/08/21】Hey! Say! JUMPの伊野尾慧と知念侑李が、8月28日発売の「BAILA」10月号特別版に登場。色違いのリンクコーデで表紙を飾る。
【写真】JUMP伊野尾に“公開告白”した共演者
◆伊野尾慧＆知念侑李、リンクコーデで「BAILA」表紙登場
伊野尾と知念は、季節先取りの色違いコーデで表紙に登場。大人な2人の可愛さと仲よし感が溢れるカバーとなった。特集では、「いのちね」ペアの“おうち時間”を追いかけながら、以前同誌の特集で企画した旅の思い出や未来の話についてトーク。オフ感満載のラフなコーデからカッコよく決めたお出かけコーデまで、2人の貴重なリンクコーデや距離感の近い2ショットとなっている。
◆通常版表紙は佐藤栞里
なお、今号の通常版表紙はモデルでタレントの佐藤栞里が務める。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】