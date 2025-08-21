『戦国十二刻 女人阿修羅』 木下昌輝著 光文社文庫 ９６８円

『べっぴんぢごく』 岩井志麻子著 角川ホラー文庫 １０１２円

『らんたん』 柚木麻子著 新潮文庫 １２１０円

闇と光の女性史がそろった。戦国時代の女性が歴史の重大局面に接する２４時間＝十二刻（じゅうにこく）をテーマとした短編集（１）。各編はミステリーとして「謎」が仕掛けられ、著者の抉（えぐ）るような、微細な女性描写が際立つ。評者は、吉川元春が手管を弄（ろう）し醜い姫を娶（めと）るまでを描いた『醜愛』に戦慄（せんりつ）した。織田信長の三男信孝を生んだ身分の低い女が、息子のため命をなげうつトリの『証母』も、陰惨な歴史と母親の献身のコントラストが強烈だ。

（２）は、岡山山間部の土着習俗と因業を書いた『ぼっけえ、きょうてえ』からつづく著者の「岡山もの」の一つの集大成。乞食（こじき）から豪農の養女になった美貌（びぼう）の女シヲを起点に、その家には別嬪（べっぴん）と醜い女が交互に生まれる。そこまでは乞食も入ることが許される玄関脇の板「乞食（ほいと）隠れ」を境に、シヲと娘たちは移りゆく時代と亡者世界のあわいを冷淡に生きる。終章令和編が加筆され、因業が現代にも侵食する恐怖が増した。

闇のあとに光が訪れる。（３）は明治大正昭和、恵泉女学園創設者・河井道と教え子の渡辺ゆりによる、女性の教育と自立の歴史小説だ。中・高を同学園で学んだ著者は、道とゆりの魂の結びつき“シスターフッド”の継承者として、おおらかかつ明朗なトーンで女と時代を活写する。道がゆりに伝えた「光はシェアしなければ。光を独り占めしていては、社会は暗いままですわ」という信念は、読む人の行く先も照らす。

三作品、「彼女ら」の人生を分けたものはなにか。知性だなどと言うつもりはない。読者自身が考えてほしい。＝朝日新聞2025年8月16日掲載