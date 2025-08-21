”狂気の天才画家” ゴッホ　名画誕生の裏に勝負メシあり！？

ゴッホは何を食べていたのだろうか？

2025年は天才画家フィンセント・ファン・ゴッホが熱い！日本各地で大規模な展覧会がいくつも開催されるが、なかでも注目は大阪市立美術館で開幕している「ゴッホ展 家族がつないだ画家の夢」（7月5日〜8月31日）。こちらでは、わずか37年という短い生涯を送ったゴッホの作品が、その後、ファミリーによってどのように受け継がれてきたのかを日本で初めてひもとく構成となっている。ゴッホ美術館の作品を中心に、《画家としての自画像》や《種まく人》など30点超のゴッホ作品が展示されており、東京都美術館（9月12日〜12月21日）、愛知県美術館（2026年1月3日〜3月23日）にも巡回予定だ。

日本人を魅了してやまないゴッホは、いったい何を食べていたのだろうか？“狂気の天才画家”と評されることもあり、生涯貧しかったと言われているが、その食事に関してはこれまであまり語られてこなかった。そんなゴッホの食事にスポットを当てたのが、「食」＝「料理」を通じてお笑いトリオ・ネプチューンの3人が名将や偉人の生き方を掘り下げる「名将たちの勝負メシ」（NHK Eテレ 毎週金曜 午後10時〜）。番組で取り上げた勝負メシを紹介する3回シリーズ、3回目となる今回は、番組のレギュラー専門家である画家／漫画家／文筆家のヤマザキマリ氏の解説で、勝負メシを通じて画家ゴッホの人生に迫る。

職を転々とする牧師の子 27歳で画家へ転身

19世紀後半、芸術の都パリを中心に歴史に名を残す偉大な芸術家たちが次々と現れる。ルノワール、モネ、ドガ、セザンヌ、ロートレック…。異彩の画家ゴッホもこの時代の人物だ。ゴッホは画家になるための修行を始めたのは27歳のとき。わずか10年という短い創作期間で油絵だけで800点もの膨大な作品を描きあげた。まずはその生涯を振り返ってみよう。

ゴッホは1853年、オランダ・ズンデルト村の牧師の家に生まれる。日本は幕末で、ちょうどペリーが黒船でやってきた年にあたる。厳格な家庭で育ち、真面目な性格だったゴッホは16歳で美術商に勤めるが23歳で解雇される。その後、教員の補助や書店員、キリスト教の布教活動など仕事を転々とする。その理由をヤマザキ氏は、人づきあいが苦手だったからだと分析している。母親が弟テオにあてた手紙には「彼（ゴッホ）には自然か芸術の領域で働いてもらいたい」と綴られ、ゴッホの仕事選びに気をもんでいた様子がうかがえる。そんな母の影響もあってか、弟テオが美術商となってゴッホを支え、27歳で画家の修業をスタートさせる。

ゴッホの勝負メシ ジャガイモの「ヒュッツポット」

それから5年後、32歳のときゴッホは自信作を描き上げる。《ジャガイモを食べる人たち》。ゆでたジャガイモだけを食べる貧しい農家の夕食風景。色合いは暗く、家の中も農家の衣服も極めて簡素。見た瞬間、ネプチューン原田泰造が「リビングには飾りたくないなぁ」とつぶやいてしまうほど、暗い色調の絵だ。だがこの絵にはゴッホの神への信仰心が込められている、とヤマザキ氏は語る。キャンバスの端には十字架を描き、とにかく農家のごつごつと“荒れた手”にこだわった。ゴッホは手紙に「ジャガイモを食べている人たちが、いま皿に伸ばしているその手で土を掘ったのだということを強調しようと努めた」と綴っている。土と向き合うジャガイモ農家の荒れた手こそ実直で清貧で、ゴッホには宗教的な生き方を表す「理想」に見えたのだ。わが手を汚して働く人々への尊敬、それこそがこの絵のテーマだ。

そんなゴッホの勝負メシが、オランダの伝統料理「ヒュッツポット」。本人も食べたと手紙に残しているジャガイモ料理だ。当時のゴッホの食卓を想定して、レシピはジャガイモを水からゆでただけ。調味料もあえて塩だけにした、素材そのままの味わいだ。現代の日本人にとっては味気ない料理だが、清貧で農家への尊敬の念を抱くゴッホにとってはごちそうだったのかもしれない、そんなことを考えずにはいられない一皿だ。

浮世絵と印象派との出会い 《ひまわり》 制作

篤い信仰心を胸に秘め、実直な作品ばかり描いていた初期のゴッホ。それがなぜ《ひまわり》のような華やかな色づかいの画家へと変貌をとげるのか？ヤマザキ氏は自身の実体験から「自分が好きな絵だけ描いていても売れないよ」と誰かに助言された可能性を指摘する。史実からは、弟テオを頼ってパリへ移り住み、日本の浮世絵や印象派などの画家たちと出会ったことも関係していることがうかがえる。当時、ヨーロッパ中の芸術家を虜にし、一大ブームとなった日本の浮世絵。ゴッホも斬新な構図や色彩に衝撃を受け、600枚以上購入した。歌川国芳の作品に至っては丹念に模写までしている。さらにパリでは、光あふれる色彩が特徴の印象派の画家たちと交流を重ね、影響を受ける。

そのころ生まれた名画が、《ひまわり》だ。フランス南部アルルで、画家ゴーギャンと共同生活をする家に飾るために描いたとも言われている。だが、ゴッホとゴーギャンの共同生活は長くは続かない。不器用な性格のゴッホは度々対立し、ある日、いさかいをきっかけに自らの耳を切ってしまう。このころからゴッホは心のバランスを崩し、治療のため精神科に入院することとなる。

ゴッホの勝負メシ 「オニオンスープ アイオリソース添え」

繰り返し発作に襲われながらも、ゴッホは140枚もの作品を描いている。そこで生まれた名作が《星月夜》。入院中に窓から見えた風景で、うねうねとした空や、糸杉、そして実際には存在しない教会が中央に描かれている。特に印象的な“筆のうねり”は、他に類を見ない独特なタッチだ。

なぜ不安定なこのタイミングで、これほどの名作が生まれたのだろうか。食の観点からヒントを探したところ、入院中、ゴッホは「スープ」を食べていたという手紙が見つかった。そして入院直前、1枚の絵を描いている。《皿とタマネギの静物》。中央には、芽吹いたタマネギと1冊の本。その本は『健康年鑑』というタイトルで、青々と芽吹くタマネギも「生命力」の象徴。これらのことから番組では勝負メシとして「オニオンスープ アイオリソース添え」を用意した。監修を務めた専門家と検討を重ねた結果、病気からの回復を強く望んでいたゴッホは、健康に配慮してタマネギのスープを食べた可能性が十分に考えられたからだ。アイオリソースは南フランス名物のニンニクソースで、ゴッホが食べた記録も残る。これも滋養強壮にはぴったりだ。

しかし、そんな回復への強い願いもむなしく、ゴッホは繰り返し襲ってくる発作に苦しめられた。思うようにならない、自分の心と体。当時の心境が手紙に残されている。「僕はとことん仕事に没頭している。それはもう再びこんなふうに仕事ができる機会は絶対に巡って来ないと思うからだ。やがてもっと激しい発作に襲われ、きっと絵を描く力を永遠に奪い取られてしまうだろう」。ヤマザキ氏は《星月夜》を見ていると、ゴッホは生への渇望と死への恐怖にさらされ続けて、どんな画家もたどり着けない孤高の境地に至ったに違いないと推察している。

《星月夜》を描いた翌年（1890年）ゴッホは腹に銃弾を受け、命を落とす。自殺と考えられているが真相は闇の中だ。その後、ゴッホの絵を信じた遺族たちの手でゴッホの絵は世界的な名声を得るようになる。1987年には日本企業が当時の世界最高額で《ひまわり》を落札する。勝負メシという視点で見ると、ゴッホからは、生涯、これといった食べものは見えてこなかった。だが、ネプチューン堀内が試食してつぶやいた「生きるために食べている感じがする」という言葉こそ、創作活動にすべてを捧げたゴッホの、あまりにも短い人生の本質をついているのではないかと、感じずにはいられない。

