台風第１２号が発生しました。

台風12号（レンレン）発生 最大瞬間風速25メートル

２１日９時、薩摩川内市の西約９０キロの

北緯３１度５０分、東経１２９度２５分において、

熱帯低気圧が台風第１２号になりました。

台風はゆっくりした速さで北東へ進んでいます。

中心の気圧は１００４ヘクトパスカル、

中心付近の最大風速は１８メートル、

最大瞬間風速は２５メートルで

中心の南側１５０キロ以内と北側１１０キロ以内では

風速１５メートル以上の強い風が吹いています。





台風の中心は、１２時間後の２１日２１時には薩摩川内市の西約３０キロの北緯３１度５０分、東経１３０度００分を中心とする半径７５キロの円内に達する見込みです。中心の気圧は１００４ヘクトパスカル、中心付近の最大風速は１８メートル、最大瞬間風速は２５メートルが予想されます。

台風はこの後、熱帯低気圧に変わり、

２４時間後の２２日９時には

宮崎市付近の

北緯３２度００分、東経１３１度３０分を中心とする

半径１０５キロの円内に達する見込みです。

中心の気圧は１００８ヘクトパスカルが予想されます。

なお、台風や熱帯低気圧の中心が予報円に入る確率は７０％です。