【台風情報】台風12号（レンレン）発生 九州で左に急カーブ停滞か 今後の進路と勢力を詳しく 最大瞬間風速25メートル 気象庁発表
台風第１２号が発生しました。
２１日９時、薩摩川内市の西約９０キロの
北緯３１度５０分、東経１２９度２５分において、
熱帯低気圧が台風第１２号になりました。
台風はゆっくりした速さで北東へ進んでいます。
中心の気圧は１００４ヘクトパスカル、
中心付近の最大風速は１８メートル、
最大瞬間風速は２５メートルで
中心の南側１５０キロ以内と北側１１０キロ以内では
風速１５メートル以上の強い風が吹いています。
薩摩川内市の西約３０キロの
北緯３１度５０分、東経１３０度００分を中心とする
半径７５キロの円内に達する見込みです。
中心の気圧は１００４ヘクトパスカル、
中心付近の最大風速は１８メートル、
最大瞬間風速は２５メートルが予想されます。
台風はこの後、熱帯低気圧に変わり、
２４時間後の２２日９時には
宮崎市付近の
北緯３２度００分、東経１３１度３０分を中心とする
半径１０５キロの円内に達する見込みです。
中心の気圧は１００８ヘクトパスカルが予想されます。
なお、台風や熱帯低気圧の中心が予報円に入る確率は７０％です。