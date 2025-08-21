¥¢¥¤¥Ê¡¦¥¸¡¦¥¨¥ó¥É¡Ö³×Ì¿Æ»Ãæ¡×¡ß¡Ø¥À¥ó¥À¥À¥ó¡Ù¥³¥é¥ÜMV¸ø³«¡¡9·î5Æü¤Ë²¿¤«¤¬µ¯¤³¤ë¡©
¡¡TBS¤Û¤«¤Ë¤ÆÊüÁ÷Ãæ¤Î¥Æ¥ì¥Ó¥¢¥Ë¥á¡Ø¥À¥ó¥À¥À¥ó¡Ù¡ÊËè½µÌÚÍË¡¡¿¼0¡§26 ¢¨21Æü¤Ï¿¼0¡§31¡Á¡Ë¤ÈÂè2´ü¥ª¡¼¥×¥Ë¥ó¥°¼çÂê²Î¤Ç¤¢¤ë¥¢¥¤¥Ê¡¦¥¸¡¦¥¨¥ó¥É¡Ö³×Ì¿Æ»Ãæ¡×¤Î¥³¥é¥Ü¥ì¡¼¥·¥ç¥óMV¤¬20Æü¡¢¥¢¥¤¥Ê¡¦¥¸¡¦¥¨¥ó¥É¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ëYouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤Ë¤Æ¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£
¡Ú¾ìÌÌ¥«¥Ã¥È¡Û¤«¤Ã¤³¤¤¤¤¡ª¥³¥é¥ÜMV¤ËÅÐ¾ì¤¹¤ë¡ÖÓ¹¤ë¤¼¡×¥ª¥«¥ë¥ó
¡¡¸ø³«¤µ¤ì¤¿MV¤Ç¤Ï¡¢¥¢¥Ë¥áËÜÊÔ¤ÎÌ¾¥·¡¼¥ó¤¬³Ú¶Ê¤Ë¹ç¤ï¤»¤ÆÅ¸³«¤µ¤ì¡¢¡Ö³×Ì¿Æ»Ãæ¡×¤Î²Î»ì¤È¶¦¤Ë¡Ø¥À¥ó¥À¥À¥ó¡Ù¤ÎÀ¤³¦¤ËË×Æþ¤Ç¤¤ë»Å¾å¤¬¤ê¤Ë¡£¥¢¥¤¥Ê¡¦¥¸¡¦¥¨¥ó¥É¤Î²ÎÀ¼¤È¡¢¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤¿¤Á¤ÎÇ®¤¤¥É¥é¥Þ¤¬¸òºø¤·¡¢¥Õ¥¡¥óÉ¬¸«¤Î±ÇÁüºîÉÊ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡¢MV¤Î¥é¥¹¥È¤Ë¤Ï¡¢¡Ö2025.09.05 at ??? AiNA THE END ¡ß DANDADAN¡×¤ÎÊ¸»ú¤¬±Ç¤·½Ð¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢9·î5Æü¤Ë²¿¤¬µ¯¤³¤ë¤Î¤«´üÂÔ¤ò¤¢¤ª¤ë¡£
¡¡ËÜºî¤Ï¡¢¡Ö¾¯Ç¯¥¸¥ã¥ó¥×¡Ü¡×¡Ê½¸±Ñ¼Ò¡Ë¤Ë¤ÆÏ¢ºÜÃæ¤Î¿Íµ¤Ì¡²è¤¬¸¶ºî¤Ç¡¢ÎîÇÞ»Õ¤Î²È·Ï¤ËÀ¸¤Þ¤ì¤¿½÷»Ò¹âÀ¸¡¦¥â¥â¡Ê°½À¥Åí¡Ë¤È¡¢Æ±µéÀ¸¤Ç¥ª¥«¥ë¥È¥Þ¥Ë¥¢¤Î¥ª¥«¥ë¥ó¡Ê¹âÁÒ·ò¡Ë¤¬¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê²ø´ñ¸½¾Ý¤ÈÀï¤¦¥ª¥«¥ë¥Æ¥£¥Ã¥¯²ø´ñ¥Ð¥È¥ë¡õÀÄ½ÕÊª¸ì¤¬ÉÁ¤«¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥ª¥«¥ë¥È¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤Ë¤·¤¿°ìÉ÷ÊÑ¤ï¤Ã¤¿¥Ð¥È¥ë¥Õ¥¡¥ó¥¿¥¸¡¼¤¬ÏÃÂê¤ò¸Æ¤Ó¡¢Îß·×È¯¹ÔÉô¿ô¤Ï1000ËüÉô¤òÆÍÇË¤·¡¢¥Æ¥ì¥Ó¥¢¥Ë¥áÂè1´ü¤¬2024Ç¯10·î¡Á12·î¤Ë¤«¤±¤ÆÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¡£
