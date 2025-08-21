パレスチナ自治区ガザ地区北部の境界付近で戦車を準備するイスラエル兵＝１８日/Elke Scholiers/Getty Images

エルサレム（ＣＮＮ）パレスチナ自治区ガザ地区北部ガザ市への大規模攻撃を実行するため、軍が同市郊外に展開する中、イスラエルはこの軍事作戦に参加する数万人の予備役を招集している。

イスラエルのネタニヤフ首相がイスラム組織ハマスの最後の拠点の一つと評したガザ市の制圧と占領には、６万人の予備役の追加投入に加え、２万人の兵役延長が必要となる。

イスラエル国防軍（ＩＤＦ）の報道官は２０日、大規模作戦の第１段階として軍がすでにガザ市郊外に展開していると発表した。

治安閣議がガザ市の制圧を最初に承認した際、当局者は計画に５カ月以上を要するとみていた。しかしネタニヤフ氏は２０日、軍に対し、作戦期間を短縮するよう指示した。

２年近く続く戦闘で次の大規模作戦が迫る中、戦闘終結の見通しは立っていない。ＩＤＦのエヤル・ザミール参謀総長は、多くの兵士がガザでの戦闘に何度も招集されており、兵士への負担が増していると警告。ザミール氏は今月、治安会議で、軍が消耗し、燃え尽き症候群に直面していると訴えたが、ネタニヤフ氏と連立政権が新たな戦闘計画を推し進める中でザミール氏の懸念は退けられた。

ヘブライ大学アガム研究所の新たな調査はイスラエル軍が直面する厳しい現実を浮き彫りにしている。兵士の約４０％は兵役への意欲がわずかに、あるいは大幅に低下している。意欲が向上した兵士は１３％にとどまった。世論調査では国民の圧倒的多数が戦闘の終結を支持していることが何度も示されており、軍は兵力の限界に直面する可能性がある。

軍の指導者らは、政府に対し超正統派ユダヤ教徒の男性を徴兵するよう求めている。しかし、超正統派ユダヤ教徒の大多数は兵役を拒否しており、政府はこの要求に応じて、兵役義務の広範な免除を推進している。戦時中に繰り広げられるこうした政治的議論は多くの兵役義務者の怒りをかき立てている。

治安閣議が新たな作戦を承認した後、小規模な予備役組織は、兵士らに対し兵役命令を拒否するよう改めて呼びかけた。

ＩＤＦは、召集に応じない予備役の数や割合を公表していない。