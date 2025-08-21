塾いじめを乗り越えた母と娘の受験面接。結果はいかに？＜お受験戦争 13＞【ママ友トラブル図鑑 Vol.34】
■娘の面接本番にドキドキ…
面接室の前。
千尋の手をぎゅっと握る優花の小さな手が、ほんの少し汗ばんでいた。
「緊張してる？」
「…ちょっとだけ。でも、大丈夫」
頷いたその顔は、ついこの間までの甘えん坊の顔ではなかった。
ほどなくして名前が呼ばれ、面接室へ入る。
椅子に座ると、緊張した空気の中で面接官が静かに口を開く。
「では、まずはお嬢さんからお話を伺いますね。お名前を教えてくれるかな？」
張りのある声。ハッキリとした受け答えに、面接官が微笑む。
「おうちでは、どんなことをして過ごしていますか？」
「ママと一緒に、お勉強したり、お話したり、本を読んだりします！あと、お料理もお手伝いします！」
「へえ、それはすごいね。どんなお料理が好き？」
「ハンバーグです。こねるのが楽しいです！」
■こんなに受け答えできるなんて！娘の成長ぶりに涙
千尋は隣で、そっと娘の横顔を見る。
言葉に詰まることもなく、自分のことを自分の言葉で話している。
面接の練習では、「ママが言って」なんて言っていたのに…。
面接官の言葉に、千尋は穏やかに微笑んだ。
「ありがとうございます。たくさんの人に支えてもらいながら、娘と二人三脚で頑張ってきました」
面接が終わり、部屋を出た廊下で優花がパッと顔を上げる。
「ママ、できたよ！」
「うん、よく頑張ったね！」
娘の成長にじんわりと涙がにじんできた。
※この漫画は読者の実話を元に編集しています。また、イラスト・テキスト制作に一部生成系AIを利用しています。
