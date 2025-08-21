１９８２年に夏の甲子園の優勝投手となった畠山準さん（６１＝ＤｅＮＡ球団職員）は、ドラフト１位で指名された南海（ダイエー、現ソフトバンク）に鳴り物入りで入団した。１年目の初勝利はならなかったが、２年目には先発ローテーションの一角を担い５勝をマーク。規定投球回にも到達した。だが投手としてはそこから伸び悩み、５年目には引退の危機が迫ってきていた。

◇ ◇

ドラフト１位で獲得した甲子園のスター投手を売り出そうと、南海は異例のＰＲ作戦を展開した。

予告先発がない時代だったが、穴吹義雄監督は８月１０日の阪急戦で畠山さんがプロ初先発することを予告。母校、池田が夏春夏の３連覇に挑む、甲子園初戦に日程を合わせて話題を作った。

「なんか飛行機が飛んだんですよ、畠山が投げるって。大事にされてたんでしょうね。いろんなことをしてもらった」

球団は軽飛行機を飛ばして上空から畠山さんの先発をアナウンス、駅にも先発登板を告知するポスターを掲出するなど大アピールを繰り広げた。

注目を集めた初先発のマウンドで、畠山さんは新人離れした投球を披露した。７回を５安打無失点、勝利投手の権利を手にしてマウンドを降りた。ベンチは初勝利をつけようと山内和宏投手を八回から投入。しかし本来は先発の山内投手は九回に打ち込まれ痛恨の逆転負けを喫した。

「その年、最多勝（１８勝）を取った山内和宏さんが、先発なのにわざわざ最後にいってくれたんです。申し訳なかったですよね。それほど勝たせようとしてくれたのはありがたいんですけど」

プロ初勝利は逃したが宣伝効果は絶大だった。本拠地の大阪球場には前日の３倍の観客が詰めかけ、その中には徳島から応援に駆けつけた畠山さんの両親の姿もあった。

甲子園球場では池田が太田工相手に８−１で白星発進。翌日のデイリースポーツの１面では畠山さんの好投と池田快勝の両方の話題が合わせて伝えられた。

プロ１年目の畠山さんは７試合に登板し、投球イニングは２９回３分の２。

「次の年の新人王を狙わせるってことで、そこで止められたんですよ。その年に最後に投げた試合、阪急戦で僕、勝ってたんですよ。４回３分の２で、スコアは５対３。あと３分の１となると、投げてたら勝てたかなとか思いましたけど、しょうがないですね」

３０回を投げてしまうと翌年に新人王の資格を持ち越せない。ベンチのギリギリの判断だった。

２年目にローテーション入りした畠山さんは夏ごろまでは防御率３点台をキープした。

「投手コーチの河村英文さんから、防御率を頑張れ、それだけ試合を作ってるってことだから、って言われて頑張ったんですけど、最後に息切れしてボーンと跳ね上がっちゃいましたね。最後はダメだった」

主に先発で３２試合に登板、１５３回を投げて５勝１２敗。防御率は４・２４だった。

「勝ち星は５つだったんですけど、１２敗というのは勝敗がつくまで投げさせてもらってるってことなんです」

打線の援護に恵まれず負け数が大きく上回ったものの、先発として試合を任された証拠でもあった。

その年が畠山さんの投手としてのキャリアハイとなった。３年目は１３試合、４年目は３試合と登板数は減少した。

「２年目に完封したり完投したりしてるんだけど、ピッチャーとして何かをつかみきれず、３年目以降はもがいた。２年目の時にしっかり野球に取り組んでいればよかったかなと悔いがありますね」

５年目を迎えた時には２軍戦でもほぼ投げることはなく、１軍の手伝いにかり出され打撃投手を務めることもあった。自信を失った畠山さんの生活は荒れていった。

「寮の規則とかも守ってなかったんで球団に呼ばれて、もう辞めますわみたいな話をしたり。投げるのは多分ダメだなと思った。プロの世界では通用しないし、その時にユニホームを脱ぐ覚悟っていうのはできてたのかもしれないですね」

瀬戸際に立たされていた当時の心境を静かに語った。

（デイリースポーツ・若林みどり）

◇畠山準（はたやま・ひとし）１９６４年６月１１日生まれ。徳島県出身。池田高の４番投手で８２年の夏の甲子園優勝。同年のドラフト１位で南海入りし、２年目に５勝（１２敗）。８８年に野手に転向。９０年に自由契約となり、９１年に大洋にテスト入団。９３、９４年は外野のレギュラーに。投手として５５試合で６勝１８敗、防御率４・７４。打者として８６２試合で４８３安打、５７本塁打、２４０打点、打率・２５５。球宴に３度出場。投手、野手で規定投球回、規定打席に到達。