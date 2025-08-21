デルタ機の機内から撮影した映像の静止画像。主翼の後ろにフラップが垂れ下がっている様子がうかがえる＝１９日/Shanila Arif

（ＣＮＮ）米テキサス州でこのほど、ボーイング７３７型機の主翼に取り付けられたフラップ（高揚力装置）が着陸前に脱落しかける出来事があり、連邦航空局（ＦＡＡ）が調査を進めている。

この出来事が発生したのは１９日。デルタ航空１８９３便がフロリダ州のオーランド国際空港からテキサス州のオースティン・バーグストロム国際空港に向かっていた際、主翼の後部が脱落しかけているのに乗客が気付いた。

乗客のシャニラ・アリフさんはＣＮＮの取材に、「ひどい乱気流かと思った。機体が揺れていた」「前の席の女性が窓を開け、壊れていると教えてくれた。私も窓を開けてみて、怖くなった」と振り返った。

アリフさんが撮影した映像には、旅客機の飛行中、主翼の後方にフラップが垂れ下がっている様子が映っている。

アリフさんはフラップが完全に脱落して尾翼に直撃し、墜落を引き起こすのではないかと不安になったという。

デルタ航空は声明で、着陸後、「左翼フラップの一部が所定の位置にないことが確認された」と説明。「当該機は整備のため、運航から外された」と明らかにした。

フラップとは、離着陸時に展開される主翼後縁の表面部分を指す。

デルタ航空は「社員と顧客の安全以上に重要なものはない」として、顧客に謝罪した。

この便には乗客６２人と乗員６人が搭乗していたが、けが人はいなかった。

デルタ航空はＦＡＡの調査への全面協力を表明した。