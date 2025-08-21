【おせち・二段重「トムとジェリー」】 8月25日正午～ 予約販売開始予定 価格：21,900円 ※9月30日までは5%割引が適用される

ワーナー ブラザース ジャパンは、千趣会とのパートナーシップのもと「おせち・二段重『トムとジェリー』」の予約販売をベルメゾンネットにて8月25日正午より開始する。価格は21,900円。

毎年即日完売する「トムとジェリー」のおせちが今年も登場。４年目となる今回は、主役のトムとジェリーに加え、食いしん坊ねずみのタフィーやあひるのクアッカー、美しい白い猫のトゥードルスなどの人気キャラクターも登場するポップで可愛い重箱に、お正月ならではの伝統食材とジェリーが大好きなチーズを使った食材が多く盛り込まれている。

トムの可愛らしい表情を表現したじょうよ饅頭や、ジェリーとタフィーのイラストがプリントされたチーズをのせたチーズ入り焼きかま、トムジェリのポップな入れ物がキュートないくら醤油漬け＆いなか漬けなどバラエティに富んだラインナップ。さらに、なめらかな口溶けのチーズケーキや、花型の小皿と祝い箸も付属する。

ベルメゾンネット販売サイトでは8月25日より予約販売がスタート。9月30⽇までは期間限定で5%割引が適用される。

□ベルメゾンネット販売サイトのページ（※8月25日正午より閲覧可能）

商品概要

商品名：おせち・二段重「トムとジェリー」

価格：21,900円 ※9月30日までは5%割引が適用される

賞味期限：冷凍で2026年1月31⽇

重箱サイズ：約15×15×10(高さ)cm

セット内容：冷凍おせち1セット(2人前)、冷凍ケーキ1個、小皿2枚、祝い箸5膳、あいさつ状1枚



特定原材料：卵・乳成分・小⻨・えび・かに

※ 積雪等天候の影響により、お届け⽇に配達できない場合があります。

※ 沖縄全域、離島及び⼀部地域へはお届けできません。

※ 別途クール⼿数料300円(税込)を申し受けます。

※ 商品の特性により、⾊合い・具材の大きさ等が異なる場合があります。

※ おせちはお重に盛り付けた状態でお届けします。

※ ⼀段ごとに冷蔵庫内(2～5℃前後)で解凍しお召し上がりください。解凍までの目安は約12～16時間

1段目

2段目

チーズディップ

TOM AND JERRY and all related characters and elements (C) & TM Turner Entertainment Co. (s25)