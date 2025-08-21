☆ヤクルト―巨人（１８：００・神宮）ヤクルト＝石川、巨人＝田中将

巨人は２１日、ヤクルト３連戦の３戦目に現在日米通算１９８勝の田中将大が先発する。田中将が神宮のマウンドに立つのは１軍公式戦では０８年５月２５日のヤクルト戦以来１７年ぶり。その１試合しか神宮では登板がなく、勝てばその時以来１７年ぶりの自身２勝目となる。メジャーでプレーし、日本を離れていた影響もあり、特に対戦の少ないセ・リーグの本拠球場での白星はブランクがあり、最長のブランクは今年中日相手に勝利を挙げたバンテリンドームで、１０年の勝利以来１５年ぶりだった。神宮で勝てば０８年以来１７年ぶりでそれを上回ることになる。

果たして日米通算２００勝に王手をかけるとともに、久々の神宮での勝利となるか。

（その他のカード）

☆ＤｅＮＡ―広島（１８：００・横浜）ＤｅＮＡ＝バウアー、広島＝高

☆日本ハム―オリックス（１８：００・エスコンフィールド）日本ハム＝バーヘイゲン、オリックス＝宮城

☆ロッテ―楽天（１８：００・ＺＯＺＯマリン）ロッテ＝吉川、楽天＝滝中

