Image: ASICS WALKING

2024年7月3日の記事を編集して再掲載しています。

遅い梅雨入り、地域によっては大雨警報なんかも発令されたりして、梅雨というよりは雨季みたいな雨の降り方になっている、昨今のニッポンの気候。今回は、小雨でも、大雨でも、ストレスなく歩き回れる防水透湿性に優れたウォーキングシューズをご紹介。

雨の日の歩きに最適な防水透湿性

Image: ASICS WALKING

ボクが、今回フォーカスしたのは、日本のスポーツメーカーASICS（アシックス）のASICS WALKINGラインからリリースされた、WELNESS WALKER シリーズの「GEL-RIDEWALK GORE-TEX（ゲルライドウォーク ゴアテックス）」です。

コチラ、防水透湿性に優れたGORE-TEXファブリクスを採用しているので、どんな雨でも浸入を抑えてくれるんです。しかもムレにくい。

ASICS WALKINGラインとは、その名の通り「歩く」ことに特化したライン。

この「GEL-RIDEWALK GORE-TEX」には、ソールのつま先部分をカーブ形状にすることで、歩行時の足首の屈曲を減らし、足首関節のエネルギー消費を抑えて歩行効率を高める「エナジーセービンク」機能を搭載。つまり、エネルギーの消費を抑えながら長く歩き続けられるというわけ。

歩行のための機能性ウォーキングシューズ

Image: ASICS WALKING

WELNESS WALKER シリーズは、フィットネスウォーキングを行うためのシューズで、通常の歩行より速く歩くファストウォーキングに最適なシリーズなんです。だから、歩くための機能が充実。アウターソールのかかと部からつま先部にかけて配置した縦方向の溝によって、着地から蹴り出しまでの圧力中心点の軌跡が溝に集中するアシックス独自の「ガイダンスライン」構造を採用し、安定した歩行を実現。

Image: ASICS WALKING

かかと部には、衝撃緩衝機能GELを搭載しているので優れたクッション性を発揮します。

アウターソールの前足部とかかと部は耐久性のあるAHARPLUSラバーを採用。

アッパーのデザインは、強度も備えたリップストップメッシュでスッキリ。ビジネス時にも最適かと。ちなみに、靴ヒモはコードロックで着脱しやすく、一度足を入れたら分かるその快適さ。

とにかく歩きやすいんです。しかも、うれしい防水機能。

雨の多い昨今の日本の空模様。

ビジネスからカジュアル、運動まで幅広いシーンに対応する全天候型ウォーキングシューズです。

Source: ASICS WALKING