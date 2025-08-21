【線状降水帯予測】鹿児島県では「線状降水帯」が発生して大雨災害の危険度が急激に高まる可能性【雨のシミュレーション２１日（木）～２２日（金）】「大雨情報」
【線状降水帯】発生のおそれ 鹿児島県（奄美地方を除く）▼２１日（木）に予想される１時間降水量は多い所で、 薩摩地方 ５０ミリ 大隅地方 ３０ミリ 種子島・屋久島地方 ４０ミリ ▼２２日（金）に予想される１時間降水量は多い所で、 薩摩地方 ５０ミリ 大隅地方 ４０ミリ 種子島・屋久島地方 ４０ミリ ▼２１日（木）６時～２２日（金）６時に予想される２４時間降水量は多い所で、 薩摩地方 １５０ミリ 大隅地方 １００ミリ 種子島・屋久島地方 １２０ミリ 線状降水帯が発生した場合は、局地的にさらに雨量が増えるおそれがあります。 雨のシミュレーション２１日（木）～２２日（金）
鹿児島県（奄美地方を除く）では、２１日（木）夕方から２２日（金）夕方にかけて、線状降水帯が発生して大雨災害の危険度が急激に高まる可能性があります。土砂災害、低い土地の浸水、河川の増水や氾濫に厳重に警戒してください。２１日（木）２２日（金）を画像で掲載しています。
［雨の予想］薩摩、大隅、種子島・屋久島地方では、２２日（金）夜遅くにかけて局地的に雷を伴った非常に激しい雨や激しい雨の降るおそれがあります。
シミュレーションでは「線状降水帯」と思われる雨を予想しています。身を守ることを一番に考えて行動し、最新の気象情報や自治体から発表される避難情報などを、必ずチェックしましょう。画像で確認できます。
・・ ・