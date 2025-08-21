高嶋ちさ子、特殊詐欺の巧妙な手口に涙！ニセ刑事から事情聴取を受け「3回くらい泣いた」

華麗なる家庭で育ち、言いたいことを遠慮なく口にする長嶋一茂、石原良純、高嶋ちさ子の“ザワつくトリオ”が、世間をザワつかせている社会現象について独自トークを繰り広げる『ザワつく！金曜日』。

8月22日（金）は、通常より放送枠を拡大して「絶対ダマされないぞ！最新特殊詐欺2時間スペシャル！」と題した特別企画が放送される。

2024年の『ザワつく！大晦日』で、特殊詐欺に遭ったことを激白したちさ子。

その詐欺の裏側では何が起きていたのか、元特殊詐欺犯が驚きの手口＆実態を明かす。

◆巧妙手口にちさ子が涙！

ことの始まりは、昨年11月のある朝。午前9時ごろ、ちさ子の携帯電話に見知らぬ番号からの着信が。

ちさ子がうっかり電話を取ると、相手は“関東総合通信局のイトウ”と名乗り、「あなた名義の携帯電話が特殊詐欺に使われている。2時間以内に被害届を出さないと今、使っている携帯電話の通信が切れます」と告げてきたのだ。

それは困る、と焦ったちさ子だったが、その後、なぜか容疑者扱いされることとなり、湾岸署のニセ刑事“タナカヒロシ”から電話で事情聴取を受ける流れに。

ちさ子は自分をだました詐欺の手口について「巧妙なんてもんじゃない！」と振り返り、当時は精神的にも追い詰められ、怖さのあまり「3回くらい泣いたんだから！」と打ち明ける。

◆詐欺犯にだまされない方法とは？

タナカヒロシ刑事とやりとりを重ねるうち、だまされているにもかかわらず、いつのまにか彼を信頼しきってしまったというちさ子。

今回番組では、そんなタナカヒロシと同じような特殊詐欺を働いていた人物との接触に成功。

現在は更生したが、かつて特殊詐欺の主犯格として逮捕され、5年前まで服役していたというその男性が、“ちさ子が一部始終を語ったVTR”を徹底検証。詐欺グループの裏側、実態をつまびらかにしていく。

ちさ子は「電話から、トランシーバー越しの警察官の声が聞こえた」と話すが、臨場感をもたらし、被害者を信じこませる“効果音”の秘密とは？

また、ちさ子はタナカヒロシ刑事から“2時間おきの連絡”を命じられたが、詐欺犯がちさ子に2時間おきに行動を報告させた意外な意図とは？

このほかにも、言葉巧みにターゲットの心理を操るやり口が続々明らかになっていく。

◆有名人も特殊詐欺の標的に

また番組では、クイズ形式で最新の詐欺手口を学ぶ企画も展開される。

パリ五輪金メダリストや元アナウンサーまでもが詐欺の標的にされていた？ 彼女たちを信じこませた詐欺師たちの巧みなウソや、はからずも詐欺犯を撃退することとなった“神回避ワード”とは。

さらに、近年多発しているロマンス詐欺にも着目。

“ハリウッド俳優”から愛の告白を受け7500万円をだまし取られた女性が、その顛末を全告白。卑劣な手口に、3人は驚愕する。