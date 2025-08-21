現役引退したジョン・ウォールがアナリストとして『Prime Video』へ加入「新たなステージ」

8月21日（現地時間20日、日付は以下同）。2025－26シーズンからNBAの試合を配信する『Prime Video』は、ジョン・ウォール（元ワシントン・ウィザーズほか）が放送チームにアナリストとして加わることをソーシャルメディアで発表した。

34歳のウォールは20日にSNSへ投稿した動画で「今日、僕はコートから離れます。ですが、ゲームから去るわけではありません」と話し、現役引退を表明。一夜明けて“NBA on Prime”入りして「新たなステージだ！」と投稿。

NBAで11シーズンをプレーしたウォールは、オールスターへ5度選ばれたポイントガード。今シーズンからは、ブレイク・グリフィン（元ロサンゼルス・クリッパーズほか）、ダーク・ノビツキー（元ダラス・マーベリックス）、スティーブ・ナッシュ（元フェニックス・サンズほか）、ドウェイン・ウェイド（元マイアミ・ヒートほか）、ユドニス・ハズレム（元ヒート）らと“NBA on Prime”へ出演していくこととなる。

【動画】ウォールがウィザーズ時代に決めたベストプレー集！





