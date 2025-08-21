ÆüËÜÍ£°ì¡Ö¥È¥ì¡¼¥é¡¼¥Ð¥¹¡×¼Â¤Ï¡È¼«²ÈÍÑ¼Ö¡É¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿!? ¾è¤ê¤â¤Î³¦¤ÎÀäÌÇ´í×ü¼ï¤Ï¡Ö·Ð¸³¤·¤¿¤³¤È¤Ê¤¤¾è¤ê¿´ÃÏ¡× º£¤É¤¦¤Ê¤Ã¤Æ¤ë¡©
¥Ð¥¹±¿¹Ô¤¬½ªÎ»¤·¡¢ÃÏ¸µÍ»Ö¤¬°ú¤¼è¤ê
¡¡ÅìµþÅÔÀ¾Éô¤Ë°ÌÃÖ¤¹¤ëÆü¤Î½ÐÄ®¤Ë¤Ï¡¢ÃÏ°è¤ª¤³¤·¤Ë½¾»ö¤¹¤ë¾è¤ê¤â¤Î¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¾øµ¤µ¡´Ø¼Ö¤òÌÏ¤·¤¿¥È¥ì¡¼¥é¡¼¥Ð¥¹¡ÖÀÄ½Õ¹æ¡×¤Ç¤¹¡£
¡ÚÆüËÜÍ£°ì¡ÛSLÉ÷¥È¥ì¡¼¥é¡¼¥Ð¥¹¡ÖÀÄ½Õ¹æ¡×¤Î±¿Å¾ÀÊ¤ä¼ÖÆâ¤ò¸«¤ë¡Ê¼Ì¿¿¡Ë
¡¡¤«¤Ä¤Æ¤Ï¡¢À¾Åìµþ¥Ð¥¹¤¬JRÉðÂ¢¸ÞÆü»Ô±Ø¤ÈÆü¤Î½ÐÄ®¤Î¡Ö¤Ä¤ë¤Ä¤ë²¹Àô¡×¤ò·ë¤ÖÏ©Àþ¤ÇÄê´ü±¿¹Ô¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¼ÖÎ¾¤ÎÏ·µà²½¤ä¸ò´¹ÉôÉÊ¤Î³ÎÊÝ¤¬Æñ¤·¤¤¤³¤È¤â¤¢¤ê¡¢2023Ç¯3·î¤Ë±Ä¶È±¿¹Ô¤ò½ªÎ»¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤Î¸å¡¢¼ÖÎ¾¤Î°ú¤¼è¤ê¼ê¤¬Êç½¸¤µ¤ì¡¢Á´¹ñ¤«¤é16ÁÈ¤Î±þÊç¤¬¤¢¤Ã¤¿Ãæ¤ÇÃÏ¸µÆü¤Î½ÐÄ®¤ÎÍ»Ö¤¬°ú¤¼è¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¸½ºß¤Ï¡ÖÀÄ½Õ¹æ¤ò³èÍÑ¤·¤¿Ä®¤ª¤³¤·Ââ¡×¤È¤·¤Æ¡¢¥¤¥Ù¥ó¥È»²²Ã¤Ê¤É¤Ç¡ÖÀÄ½Õ¹æ¡×¤ò³èÍÑ¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤Î¤³¤È¡£¤½¤Î¸½¾õ¤ò³Î¤«¤á¤Ë¹Ô¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡ÖÀÄ½Õ¹æ¡×¤Ï¡¢ÆüËÜ¤ÇÍ£°ì¤Î¡È¥È¥ì¡¼¥é¡¼¥Ð¥¹¡É¤Ç¤¹¡£Æ°ÎÏÉÕ¤¤ÎÁ°È¾Éô¤È¡¢¸£°ú¡Ê¤±¤ó¤¤¤ó¡Ë¤µ¤ì¤ëµÒ¼Ö¤ËÊ¬¤«¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Ë¡Î§¾å¤Ï¡¢Á°È¾Éô¤ÈµÒ¼Ö¤ÏÊÌ¤Î¼ÖÎ¾°·¤¤¤Ç¡¢¥Ê¥ó¥Ð¡¼¥×¥ì¡¼¥È¤âÊÌ¤Ç¤¹¡£¤Á¤Ê¤ß¤Ë¡ÖÀÄ½Õ¹æ¡×¤Ï¾øµ¤µ¡´Ø¼Ö¤Î¤è¤¦¤Ê³°¸«¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ê¡¢¥Ê¥ó¥Ð¡¼¤Ï¿Íµ¤¥¢¥Ë¥á¡Ø¶ä²ÏÅ´Æ»999¡Ù¤ò°Õ¼±¤·¤¿¡Ö999¡×ÈÖ¤Ç¤¹¡£
¡¡¤Á¤Ê¤ß¤Ë¡¢¥È¥ì¡¼¥é¡¼¥Ð¥¹¤ÎÎ¹µÒ±¿Á÷¤Ë¤Ï¡Ö¤±¤ó°úÆó¼ï¡×ÌÈµö¤¬É¬Í×¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢ÀÄ½Õ¹æ¤Î°úÂà¤Ë¤è¤ê¡¢±¿Å¾¤Ë¤±¤ó°úÆó¼ïÌÈµö¤¬É¬Í×¤Ê¼ÖÎ¾¤Ï¡¢ÆüËÜ¤«¤é¾ÃÌÇ¤·¤¿¤È¹Í¤¨¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
¡¡²æ¤¬¹ñ¤Ë¤ª¤±¤ë¥È¥ì¡¼¥é¡¼¥Ð¥¹¤ÎÎò»Ë¤Ï¸Å¤¯¡¢1932¡Ê¾¼ÏÂ7¡ËÇ¯¤Þ¤ÇÁÌ¤ê¤Þ¤¹¡£Åö»þ¤ÎÅ´Æ»¾Ê¡Ê¸½¡¦JR¡Ë¤¬Ï©Àþ¥Ð¥¹¤Ç²ßµÒÍ¢Á÷¤ò¹Ô¤¦¤¿¤á¤Ë¡¢13¿Í¾è¤ê¤Î¥Ð¥¹¥È¥é¥¯¥¿¡¼¤òÀ½Â¤¤·¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£Å´Æ»¾Ê¤Î¥È¥ì¡¼¥é¡¼¥Ð¥¹¤Ï¡ÖÁ°È¾Éô¡×¤âµÒÀÊ¤¬¤¢¤ê¡¢Â¿µÒ´ü¤Ï¡ÖµÒ¼Ö¡×¤òÏ¢·ë¤¹¤ë¤³¤È¤ÇÄê°÷Áý²Ã¤ò¿Þ¤ë¤È¤¤¤¦Å´Æ»Åª¤ÊÈ¯ÁÛ¤Ç¤·¤¿¡£
¡¡Àï¸å¤Ï¡¢¿ÊÃó·³¤¬GMC¡Ê¥¼¥Í¥é¥ë¥â¡¼¥¿¡¼¥º¡Ë¤Î¼ÖÎ¾¤òÅÔ±Ä¥Ð¥¹¤ËÊ§¤¤²¼¤²¡¢ÍµÙ¼ÖÎ¾¤ò¸£°ú¤·¤¿¤³¤È¤Ç¿Æ»Ò¥Ð¥¹¤È¾Î¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢°ìÉô¤ÇÆ³Æþ¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢1950¡Ê¾¼ÏÂ25¡ËÇ¯¤Î²ÐºÒ»ö¸Î¤â¤¢¤ê¡¢¤½¤Î¸å¤Ï¹¤Þ¤é¤º³Æ¼Ö°úÂà¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¼ÖÂÎ¤¬2Âæ¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤¿¥Ð¥¹¤È¤¤¤¦°ÕÌ£¤Ç¤Ï¡¢¸½ºß¤ÎÏ¢Àá¥Ð¥¹¤Ë¶á¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢Æ°ÎÏ¼Ö¤ÈµÒ¼Ö¤Î¹Ô¤Íè¤Ï¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡ÊÏ¢Àá¥Ð¥¹¤Ï¸£°úÌÈµöÉÔÍ×¡Ë¡£
¡¡¤½¤ì¤¬Éü³è¤·¤¿·Ð°Þ¤Ï¡¢1988¡Ê¾¼ÏÂ63¡ËÇ¯¤Ë»Ï¤Þ¤Ã¤¿¡Ö¤Õ¤ë¤µ¤ÈÁÏÀ¸»ö¶È¡×¤Ç¤¹¡£¹ñ¤«¤é³Æ¼«¼£ÂÎ¤Ë1²¯±ß¤òÇÛÉÛ¤·¤ÆÃÏ°è¤ª¤³¤·¤ò¤¹¤ë¤È¤¤¤¦»ö¶È¤Ç¡¢ÅìµþÅÔ¤ÎÎ¥Åç¤Ç¡Ö¥È¥ì¡¼¥é¡¼¥Ð¥¹¤Ë¤è¤ëÃÏ°è¤ª¤³¤·¡×¤¬¤Ê¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£
¡¡¤½¤Î¸å¡¢¡ÖÀÄ½Õ¹æ¡×¤ÈÌ¾ÉÕ¤±¤é¤ì¤¿¥È¥ì¡¼¥é¡¼¥Ð¥¹¤¬Æü¤Î½ÐÄ®¤Ç±¿¹Ô¤µ¤ì¡¢¹¥É¾¤òÇî¤·¤¿¤³¤È¤«¤é¡¢2007¡ÊÊ¿À®19¡ËÇ¯¤Ë2ÂåÌÜ¡ÖÀÄ½Õ¹æ¡×¤¬Æ³Æþ¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ì¤¬ÆüËÜ¤ÇÍ£°ì»Ä¤ë¡ÖÀÄ½Õ¹æ¡×¤Ç¤¹¡£
ÄÌ¾ï¤Î¥Ð¥¹¤È¤âÅ´Æ»¤È¤â°ã¤¦¡¢Í£°ìÌµÆó¤Î¾è¤ê¿´ÃÏ
¡¡¸½ºß¤Ï»ö¶ÈÍÑ¥Ð¥¹¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢Çò¥Ê¥ó¥Ð¡¼¤Î¡Ö¼«²ÈÍÑ¼Ö°·¤¤¡×¤Ê¤Î¤Ç¡¢±Ä¶È±¿Å¾¤Ë¤Ï»È¤¨¤Ê¤¤¤½¤¦¤Ç¤¹¡£¤Ê¤ª¡¢¡ÖÀÄ½Õ¹æ¤ò³èÍÑ¤·¤¿Ä®¤ª¤³¤·Ââ¡×¤Ç¤Ï¡¢Æ±¼Ö¸þ¤±¤ËÌÈµö¤ò¼èÆÀ¤·¡¢¼ÖÎ¾¤ÎÀ°È÷¤ò¼«ÎÏ¤Ç¹Ô¤¦ÂÎÀ©¤òÀ°¤¨¡Ö¼Ö¸¡¤ÈÊÝ¸±ÂåÄøÅÙ¤Ç°Ý»ý¤Ç¤¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¤Î¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¡¡¤¿¤À¤·¡ÖÆÃÃí¼ÖÎ¾¤Ê¤Î¤Ç¡¢ÉôÉÊ°ì¤Ä¸ò´¹¤¹¤ë¤Î¤âÂç¤¤Ê½ÐÈñ¤È¤Ê¤ê¡¢¥¤¥Ù¥ó¥È½ÐÅ¸¤äÊªÈÎ¤À¤±¤Ç¤Ï¡¢º£¸åÂçµ¬ÌÏ²þ½¤¤¬É¬Í×¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¾ì¹ç¤ËÈñÍÑ¤¬ÏÅ¤¨¤Ê¤¤¡×¤È¤Î¤³¤È¤Ç¡¢±¿ÍÑÊýË¡¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï²ÝÂê¤¬¤¢¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¡ÖÀÄ½Õ¹æ¤ò³èÍÑ¤·¤¿Ä®¤ª¤³¤·Ââ¡×¤Ë¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î³èÆ°¤òÊ¹¤¯¤È¡¢¡Ö»ä¤¿¤Á¤ÏÆü¤Î½ÐÄ®¾¦¹©²ñÀÄÇ¯Éô¤ÎOB¤È¤·¤Æ¡¢¸½Ìò»þÂå¤«¤éÀÄ½Õ¹æ¤Ë¤«¤«¤ï¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£±Ä¶È±¿¹Ô½ªÎ»¸å¡¢Æü¤Î½ÐÄ®¤Ë¥×¥ì¥¼¥ó¤·¡¢ÃÏ¸µ¤Ë»ß¤á¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£¸½ºß¤Ç¤Ï¶áÎÙ¼«¼£ÂÎ¤Î¤ªº×¤ê¤ä¡¢¶áÎÙ´ë¶È¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ë·î1¡Á2²óÄøÅÙ½ÐÅ¸¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¤È¤Æ¤â¤¤¤¤È¿±þ¤òÄº¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Ä¤ë¤Ä¤ë²¹Àô¤Ç¤Ï¥¡¼¥Û¥ë¥À¡¼¡¢¥Ð¥¹´Ì¡¢¥ß¥Ë¥¿¥ª¥ë¡¢¥µ¥ó¥ê¥ª¥³¥é¥Ü¥°¥Ã¥º¤òÈÎÇä¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¤¤¤¦ÏÃ¤Ç¤·¤¿¡£
¡ÖÄ®¤ª¤³¤·Ââ¡×¤Î¸ü°Õ¤Ç¡¢¡ÖÀÄ½Õ¹æ¡×¤Ë¾è¼Ö¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£¾øµ¤µ¡´Ø¼ÖÉ÷¤Î¸£°ú¼Ö¤È¡¢Å´Æ»¼ÖÎ¾¤Î¤è¤¦¤ÊµÒ¼ÖÉôÊ¬¤ÏÈó¾ï¤Ë¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥È¤¬¤¢¤ê¡¢¡Ö¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ë¹Ô¤¯¤È¡¢¤É¤³¤Ç¤âÃíÌÜ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡×¤È¤Î¤³¤È¡£¥¿¥¤¥ä¤Î¥Û¥¤¡¼¥ë¤¬¾øµ¤µ¡´Ø¼Ö¤ÎÆ°ÎØ¤Î¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Ê¤É¡¢¤È¤Æ¤â¶Å¤Ã¤¿¥Ç¥¶¥¤¥ó¤¬ÌÜ¤ò¼æ¤¤Þ¤¹¡£
¡¡µÒ¼ÖÉôÊ¬¤ÏÏ¢·ëÉô¤ÎÂç¤¤ÊÁë¤äºÂÀÊÉôÊ¬¤ÎÅ·Áë¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢»ë³¦¤¬³«¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÆâÁõ¤Ï¥ì¥È¥í´¶¤¬¤¢¤ê¡¢ºÂÀÊ¤â¤Ê¤«¤Ê¤«Î©ÇÉ¤Ê¤â¤Î¤Ç¡¢À½Â¤Èñ¤Ï8000Ëü±ß¤È¤Î¤³¤È¤Ç¤¹¡£Áö¹Ô¤¹¤ë¤È¥«¡¼¥Ö¤ÎÅÙ¤Ë¤æ¤Ã¤¿¤ê¤È¼ÖÂÎ¤¬¿¶¤é¤ì¤ë´¶³Ð¤Ï¡¢º£¤Þ¤Ç¤Î¥Ð¥¹¤È¤âÅ´Æ»¼ÖÎ¾¤È¤â°ã¤¦¡¢Á´¤¯·Ð¸³¤·¤¿¤³¤È¤¬¤Ê¤¤¾è¤ê¿´ÃÏ¤Ç¤·¤¿¡£
¡¡Æ°ÎÏ¼ÖÉôÊ¬¤Ï¡¢²£ÍÉ¤ì¤Ê¤É¤¬Á´¤¯¤Ê¤¯¡¢ÀÅ¤«¤Ê¾è¤ê¿´ÃÏ¡£µÒ¼ÖÉôÊ¬¤È¤ÏÅ·ÃÏ¤Î°ã¤¤¤Ç¤·¤¿¡£±¿Å¾ÀÊ¤Î¥â¥Ë¥¿¡¼¤ÇµÒ¼ÖÆâ¤¬¸«¤é¤ì¤ë¤Î¤Ï¡ÖÀÄ½Õ¹æ¡×¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤ÎÀßÈ÷¤È¸À¤¨¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¡¡Í£°ìÌµÆó¤È¸À¤¨¤ë¡ÖÀÄ½Õ¹æ¡×¤Ç¤¹¤¬¡¢º£¸å¤Ï¤É¤Î¤è¤¦¤Ê³èÌö¤ò¤¹¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¡ÖÀ¾Â¿ËàÃÏ¶è¤¬ÃÄ·ë¤·¤Æ¡¢´Ñ¸÷¤ä¥¤¥ó¥Ð¥¦¥ó¥É¤Ë¡ØÀÄ½Õ¹æ¡Ù¤ò³èÍÑ¤·¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£´Ñ¸÷¤ä»º¶È¤ÎµòÅÀ¡Ø´ÎÍ×¤ÎÎ¤¡Ù¤Ê¤É¤ÎÃÏ°è»ÜÀß¤ÈÍí¤á¤¿¥¤¥Ù¥ó¥È¤â¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¤Î¤³¤È¡£¹ñÆâÍ£°ì¤Î¥È¥ì¡¼¥é¡¼¥Ð¥¹¡£Ëö±Ê¤¤³èÌö¤ò´ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£