プロボクシングの横浜光ジムは21日、前日本ライト級王者の三代大訓（30＝横浜光）が引退すると発表した。

三代は所属ジムを通じて「6月14日のニューヨークでの試合を最後に引退を決めました。プロアマ通して15年間ボクシングをしてきて実績は、上には上がいるので誇れるものではありませんが、ボクシングを通じて得た縁は心から誇れるものがあります。ボクシングを続けてきてよかったです。支えてくれた皆さま、応援ありがとうございました」とコメントした。

三代は島根・松江工―中大を経て、ワタナベジムから17年3月にB級でプロデビューし、18年6月に6戦目で東洋太平洋スーパーフェザー級王座を獲得（4度防衛）。23年2月に横浜光ジムに移籍し、24年4月に仲里周磨（オキナワ）に判定勝ちで日本ライト級王座を獲得した。

同王座を返上し、今年6月には米ニューヨーク・マジソンスクエアガーデンで行われたIBF世界同級挑戦者決定戦で、21年東京五輪同級金メダリストのアンディ・クルス（30＝キューバ）と対戦も、5回1分13秒TKO負け。初のKO負けを喫し、IBF同級王者レイモンド・ムラタラ（28＝米国）への挑戦権を逃した一戦が現役最後の試合となった。プロ戦績は17勝6KO2敗1分け。