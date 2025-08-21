＜注目銘柄＞＝ラクトＪ、高付加価値商品の販売が増加
ラクト・ジャパン<3139.T>は乳原料やチーズ、食肉製品を核とした食品原料を供給している企業。足もとでは付加価値の高い脂肪系乳原料や高たんぱく原料の販売が増加している。
７月９日には２５年１１月期通期の連結業績予想を上方修正しており、経常利益は前期比３８．９％増の６０億円（従来予想は４６億円）となる見通し。国内事業の乳原料・チーズ部門及びアジア事業のチーズ製造販売部門の利益率改善などが主な要因だとしている。なお、中期経営計画を策定中だとしており、最も重要なテーマはシンガポール新工場の順調な稼働と、チーズの販売数量拡大になるという。
株価は７月１０日に年初来高値４３６０円をつけたあとは上げ一服となったが、調整幅は限定的で上昇基調にある２５日移動平均線を下値支持線として意識した値動き。ＰＥＲは１０倍以下と割安感があり、改めて上値を試す展開が期待できそうだ。（参）
出所：MINKABU PRESS
