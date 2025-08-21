J£±»ÃÄê¼ó°Ì¤ÎÄ®ÅÄ¢ªÌö¿ÊÃæ¤ÎJ£³¥¯¥é¥Ö¤Ø¡ª ÆÊÌÚC¤¬25ºÐ¥¥ì¥¥ì¥É¥ê¥Ö¥é¡¼¤ò´ü¸ÂÉÕ¤°ÜÀÒ¤Ç³ÍÆÀ¡ÖÉ¬¤ºJ£²¤Ë¾º³Ê¤Ç¤¤ë¤è¤¦¡¢ÎÏ¤òÁ´¤ÆÊû¤²¤Þ¤¹¡×
¡¡J£³¤ÎÆÊÌÚ¥·¥Æ¥£¤Ï£¸·î21Æü¡¢J£±¤ÎFCÄ®ÅÄ¥¼¥ë¥Ó¥¢¤«¤éFW¥Ð¥¹¥±¥¹¡¦¥Ð¥¤¥í¥ó¤¬´ü¸ÂÉÕ¤°ÜÀÒ¤Ç²ÃÆþ¤¹¤ë¤³¤È¤òÈ¯É½¡£´ü´Ö¤Ï2026Ç¯£±·î31Æü¤Þ¤Ç¤Ç¡¢¿·Å·ÃÏ¤Ç¤ÎÇØÈÖ¹æ¤Ï39ÈÖ¤Ë·èÄê¤·¤¿¡£
¡¡¥Ð¥¹¥±¥¹¤Ï¥Á¥ê½Ð¿È¤Î25ºÐ¤Ç¡¢ÀÚ¤ìÌ£È´·²¤Î¥É¥ê¥Ö¥ë¤òÆÀ°Õ¤È¤¹¤ë¥¢¥¿¥Ã¥«¡¼¤À¡£2019Ç¯¤ËÀÄ¿¹»³ÅÄ¹â¤«¤é¤¤¤ï¤FC¤Ë²ÃÆþ¤·¤Æ¥¥ã¥ê¥¢¤ò¥¹¥¿¡¼¥È¡£¤½¤Î¸å¡¢Êì¹ñ¥Á¥ê¤Î¥¦¥Ë¥Ù¥ë¥·¥À¡¦¥«¥È¥ê¥«¤Ø¤Î°ÜÀÒ¤ò·Ð¸³¤·¡¢ºÆ¤Ó¤¤¤ï¤FC¤ØÉüµ¢¡£Åìµþ¥ô¥§¥ë¥Ç¥£¤Ç¤Î¥×¥ì¡¼¤ò·Ð¤Æ¡¢2023Ç¯¤«¤éÄ®ÅÄ¤Ç¥×¥ì¡¼¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¤³¤ì¤Þ¤ÇÄÌ»»¡¢J£±¥ê¡¼¥°¤Ç13»î¹ç¡¦£°ÆÀÅÀ¡¢J£²¥ê¡¼¥°¤Ç66»î¹ç¡¦£·ÆÀÅÀ¡¢¥ê¡¼¥°¥«¥Ã¥×¤Ç£·»î¹ç¡¦£±ÆÀÅÀ¤òµÏ¿¡Ê2025Ç¯£¸·î21Æü»þÅÀ¡Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡º£²ó¤Î°ÜÀÒ¤ËºÝ¤·¡¢¥Ð¥¹¥±¥¹¤ÏÆÊÌÚC¤òÄÌ¤¸¤Æ¡ÖFCÄ®ÅÄ¥¼¥ë¥Ó¥¢¤«¤é°ÜÀÒ¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¥Ð¥¹¥±¥¹¥Ð¥¤¥í¥ó¤Ç¤¹¡£ºòÇ¯JFL¤«¤é¾º³Ê¤·¤Æº£¤âJ£³¤Î¾å°ÌÁè¤¤¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¿¿¤ÃºÇÃæ¤Ç¤¹¤¬¡¢É¬¤ºJ£³¤òÍ¥¾¡¤·¤ÆJ£²¤Ë¾º³Ê¤Ç¤¤ë¤è¤¦¡¢¼«Ê¬¤Î»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ëÎÏ¤òÁ´¤ÆÊû¤²¤Þ¤¹¡£±þ±ç¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡ª¡×¤È°Õµ¤¹þ¤ó¤À¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢ÊÝÍ¸µ¤ÎÄ®ÅÄ¤Î¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤Ç¤Ï¡¢°Ê²¼¤Î¤è¤¦¤Ë¥³¥á¥ó¥È¤·¤¿¡£
¡Ö¶¯¤¤³Ð¸ç¤ò»ý¤Ã¤Æ°ÜÀÒ¤·¤Æ¤¤Æ£²Ç¯¤¬·Ð¤Á¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢³§¤µ¤ó¤Ë²¹¤«¤¯·Þ¤¨¤Æ¤¤¤¿¤À¤¡¢ËÜÅö¤Ë´¶¼Õ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¥ì¥ó¥¿¥ë¤ÇÆÊÌÚ¥·¥Æ¥£¤Ë°ÜÀÒ¤ò¤·¤Þ¤¹¤¬¡¢¼«Ê¬¤Î²ÁÃÍ¤ò¼¨¤¹¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤è¤¦´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¤Þ¤¹¡£Î¥¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤Ï¼ä¤·¤¤¤Ç¤¹¤¬¡¢¤ªÊÌ¤ì¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¤Þ¤¿º£¸å¤â¤¼¤Ò±þ±ç¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤È´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¡££²Ç¯´Ö¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡×
¡¡¸½ºßJ£±¤Ç»ÃÄê¼ó°Ì¤ÎÄ®ÅÄ¤«¤é¡¢º£µ¨J£³½é»²Àï¤Ê¤¬¤é¸½ºß£²°Ì¤ÈÌö¿Ê¤¹¤ëÆÊÌÚC¤Ø°ÜÀÒ¤·¤¿¥Ð¥¹¥±¥¹¡£¥Á¡¼¥à¤òJ£²¾º³Ê¤ØÆ³¤¯³èÌö¤ò¸«¤»¤é¤ì¤ë¤«¡¢ÃíÌÜ¤À¡£
¹½À®¡ü¥µ¥Ã¥«¡¼¥À¥¤¥¸¥§¥¹¥ÈWebÊÔ½¸Éô
¡Ú²èÁü¡ÛÄ¹ß·¤Þ¤µ¤ß¡¢¹À¥¤¹¤º¡¢º£ÅÄÈþºù¤é¤òÍÞ¤¨¤Æ¤Î£±°Ì¤Ï¡© ¥µ¥«¥À¥¤Áª¼êÌ¾´Õ¤Ç½¸·×¡ª¡ÖJ¥ê¡¼¥¬¡¼¤¬¹¥¤¤Ê½÷À¥¿¥ì¥ó¥È¥é¥ó¥¥ó¥°¡×TOP20¤ò°ìµó¾Ò²ð
